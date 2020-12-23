Mardin’de trafoda patlama anı kamerada

Trabzon'un Düzköy ilçesinde, dünyanın en uzun 2’nci mağarası olan, sarkıtları, dikitleri, deresi, şelaleleri ve göletleri ile ilgi çeken Çal Mağarası'na yılın 11 ayı 182 bin 511 turist geliyor. ‘Yer altındaki saklı cennet’ olarak nitelendirilen mağara, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ziyaret ediliyor.