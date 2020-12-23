Mardin’de Süryani cemaati Noel’de, salgın için özel dua okuyacak

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de Süryani cemaati, 25 Aralık olarak kabul ettikleri Hazreti İsa’nın doğum gününü koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda kişiyle sosyal mesafeye uygun şekilde kutlayacak. Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz, “Bu bayramda günümüzde dünyada egemen olan bu koronavirüsün ortadan kalkması, insanlardan uzak durması ve insanların tekrar eski işlerine, eski sıhhatlerine kavuşması için özel bir dua yapacağız” dedi.

Mardin Kırklar Kilisesi Başpapazı Gabriyel Akyüz, Hazreti İsa’nın doğum günü olarak kabul ettikleri 25 Aralık’ta, yapılacak ayinin koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacağını söyledi. Sosyal mesafeye uygun ve az sayıda kişinin katılımıyla düzenlenecek ayinde tüm dünyanın huzura kavuşması için dua edeceklerini ifade eden Akyüz, “Koronavirüsün ortadan kalkması, insanlardan uzak durması ve insanların tekrar eski işlerine, eski sıhhatlerine kavuşması için özel bir dua yapacağız” diye konuştu.

‘BU YIL ANCAK 50 KİŞİ KATILACAK’

Geçen yıl düzenledikleri etkinliğe yaklaşık 400 kişinin katıldığını anımsatan Akyüz, şunları söyledi:

“Her yıl olduğu gibi 25 Aralık’ta Hz. İsa’nın doğuş bayramını büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Cuma günü onu tekrar kutlayacağız. Fakat bu hastalık nedeniyle bütün dünyaya hakim olan bu koronavirüs nedeniyle çok az bir katılımla, bir kitleyle onu kutlayacağız. Her yıl kilisede 300- 400 kişi bulunurken bu yıl ancak 50 kişi katılacak ve herkes birbirinden uzak şekilde ayinimizi yapacağız. Bu hastalıktan dolayı birçok kişi vefat etmiştir. Birçok kişi yoğun bakımdadır. Hastanelerde, evlerde kalmaktadır. Biz de devletin vermiş olduğu direktif doğrultusunda hareket etmeliyiz. Kendimizi korumalıyız. Hem sosyal mesafeye dikkat etmeli hem de maskelerimizi kullanmalıyız. Elimizden geldiği kadar dikkatli olalım”

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