Mardin’de polis ve zabıtadan yeni yıl öncesi sıkı denetim

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de polis ve zabıta ekipleri, yılbaşı öncesi vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerleri denetledi. Kurallara uymayanlara, cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri yılbaşı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Polis ekipleri, ana cadde ve parklarla toplu taşıma araçlarında maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de işyerleriyle alışverişin yoğun olduğu pazar yeri, çarşı merkezi gibi alanları denetledi. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

‘AMACIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL’

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Şube Müdürü Ahmet Olgaç, vatandaşların sağlığı için işyerlerinin yanı sıra her alanda denetimleri sürdürdüklerini belirtti. Amaçlarının ceza yazmak olmadığını hatırlatan Olgaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İlk hedefimiz; sağlık konusunda vatandaşlarımızı bilgilendirmek. İşyerlerinde uyulması gereken kurallarla ilgili hem sözlü hem de yazılı bilgilendirme yapıyoruz. Maske ile kapalı olan kafe, restoran ve lokantalara yönelik denetimlerimiz de devam ediyor. Semt pazarlarında her gün maske dağıtıyoruz. Pazar yerlerindeki tezgahları, sosyal mesafeye uyulacak şekilde kurduruyoruz. Vatandaşlarımızı, alışveriş esnasında sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Akşamları sokağa çıkma kısıtlaması başladığında da kapanması gereken işyerleriyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor”.

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