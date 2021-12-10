Mardin’de otomobil ve motosiklet refüje çarptı: 1’i bebek 4 yaralı

Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)- MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün motosiklete çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, refüje çarpıp takla attı. Ters dönen araçtaki 1’i bebek 3 kişi ile refüje çarpan motosikletli yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Kızıltepe kavşağında meydana geldi. Mardin yönüne giden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, 47 ABM 489 plakalı otomobille motosiklete çarpmamak için manevra yapınca refüje çarpıp takla attı. Ters dönen araçta 1’i bebek 3 kişi, yaralandı. Bu sırada motosiklet sürücüsü de refüje çarparak yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. İsmi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

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