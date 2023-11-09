Mardin'in Midyat ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Midyat ilçesi TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. Abdulmuttalip A. idaresindeki 47 LH 182 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletteki Ziya Kutlu ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kutlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kutlu'nun cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü Abdulmuttalip A. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.