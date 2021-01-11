Mardin’de okullarda İstiklal Marşı okundu; vatandaşlar balkon ve pencerelerden eşlik etti

Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelinde aldığı karar doğrultusunda Mardin’de okullarda bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu. Mardinli vatandaşlarda evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde bayraklarla törene eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni haftaya başlarken tüm okullarda bayrak töreni düzenlenmesi ve İstiklal Marşı okunması konusundaki kararının ardından Mardin’de Elif Ana Mehmet Konuş İlkokulu’nda tören düzenlendi. Törene İl Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer, şube müdürleri, okul idaresi ve öğretmenler katıldı. Saat 10.00’da İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekildi. Mardinli vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayrağı ile törene eşlik etti.

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