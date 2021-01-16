Mardin’de kısıtlamanın ilk gününde sessizlik hakim 

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Mardin’de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin değişik noktalarında güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulamalarda araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadıkları kontrol edildi. Kısıtlamayı ihlal eden sürücü ve yayalara ceza kesildi.

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