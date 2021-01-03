Mardin’de kısıtlama sessizliği

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde perşembe günü saat 21.00’de başlayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, yarın saat 05.00’te sona erecek. Kısıtlama devam ederken, Mardin’in cadde ve sokakları bomboş kaldı. Kentin değişik noktalarında uygulama gerçekleştiren güvenlik güçleri, araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup olmadığını kontrol etti. Ayrıca kentin araç girmeyen dar ve tarihi sokaklarında da ‘yaya devriye ekipleri’ oluşturan güvenlik güçleri, kısıtlamayı ihlal edenlere ceza kesti.

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