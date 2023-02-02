Mardin’de kar ve sis etkili oldu

- Reklam -

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Mardin 1969 Spor futbol takımı, kar yağışı altında idman yaptı.

Kentte öğle saatlerinde kar yağışı ve sis etkili oldu. Yağışlı ve sisli hava, bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı. Ömerli- Midyat kara yolunda kontrolden çıkarak devrilen 47 LK 924 plakalı kamyonetin, ismi öğrenilemeyen sürücüsü yaralandı. Sürücü, bölgeye sevk edilen ambulansla Ömerli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bölgesel Amatör Lig’in 15’inci haftasında pazar günü Şırnak İdman Yurdu ile karşılaşacak olan Mardin 1969 Spor futbol takı, maçın hazırlıklarını kar yağışı ve sis altında yaptı. Takım, Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı, çift kale maç yaparak sonlandırdı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -