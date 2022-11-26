Mardin’de iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

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Nezir GÜNEŞ- Ahmet AKKUŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mardin-Nusaybin karayolu Alakuş mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi henüz tespit edilemeyen 06 BJ 8922 plakalı otomobil ile 06 COS 281 plakalı otomobil çarpıştı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri ulaştı. Olay yerine gelen ekipler, kazada otomobilde bulunan aynı aileden Fahri Çelik (73), Sultan Çelik (79) ve Garibe Çelik’in (48) yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Sırrı Çakmak (57) ile Fatma Çelik (51) ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürerken, yaşamını yitiren aynı aileden 3 kişinin cenazeleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna konuldu. (DHA)

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