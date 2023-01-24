Mardin’de, cipteki 5 Iraklının öldüğü silahlı saldırının şüphelileri adliyede (4)

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DELİLLERİ ÇOCUK SAKLAMIŞ

Mardin’in Artuklu ilçesinde seyir halindeki cipe düzenlenen, Irak uyruklu 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin tutuklanan suça sürüklenen çocuk Ç.B.’nin, suç delillerini gizlediği ve sakladığı ortaya çıktı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, saldırıya ilişkin soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü belirtilerek şöyle denildi:

“Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Soruşturma kapsamında F.A. ve A.K. nitelikli yağma ve bir suçu gizlemek, ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten adam öldürme suçlarından, şüpheli M.Y. bu suçlara yardım etmekten, Suça Sürüklenen Çocuk Ç.B. suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan 23 Ocak 2023 tarihinde sevk edildikleri Mardin Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır. Olayla ilgili olarak soruşturma işlemlerine titizlikle ve tüm yönleriyle devam edilmektedir.” (DHA)

Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)-

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