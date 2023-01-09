Mardin’de ambulans uçak, Zehra Beren bebek için havalandı

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Salih KESKİN/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de soluk borusu rahatsızlığı bulunan 5 aylık Zehra Beren E., Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Kızıltepe ilçesinde özel bir hastanede tedavi gören Zehra Beren E.’ye konjenital trakeomalazi (soluk borusuna destek olan kıkırdağın doğuştan gevşek olması) teşhisi konuldu. Tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verilen Zehra Beren bebek için Sağlık Bakanlığı’ndan ambulans uçak talep edildi. Zehra Beren bebek, Mardin Havalimanı’na inen uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne götürüldü. (DHA)

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