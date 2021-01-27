Mardin’de akraba ailelerin silahlı kavgası; Esma öldü, annesi ve kardeşi yaralı

MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN’in Midyat ilçesinde, akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Esma Altunkaynak (36) hayatını kaybetti. Annesi Fahriye ile kız kardeşi Tuğba Altunkaynak (27) da yaralandı. Olayla ilgili Ş.A. (51) gözaltına alındı.

Olay, dün akşam Midyat ilçesine bağlı kırsal Çavuşlu Mahallesi’nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öne sürülen akraba iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada vücutlarının çeşitli yerlerine mermi isabet eden Esma Altunkaynak ile annesi Fahriye Altunkaynak ve kız kardeşi Tuğba Altunkaynak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Esma Altunkaynak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fahriye Altunkaynak ile kızı Tuğba Altunkaynak’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili Ş.A. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, sorgusu sürüyor.

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