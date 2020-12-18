Mardin’de 800 paket kaçak sigara ele geçirildi

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de jandarmanın düzenlediği operasyonda araçta 800 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü B.K. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.K.’nin araçla kaçak sigara getireceği bilgisine ulaştı. Bölgede bulunan Plaka Tanıma Sistemi’yle (PTS) takibe alınan B.K.’nin kullandığı araç, Girmeli Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada 800 paket kaçak sigara ele geçirildi. B.K. gözaltına alındı.
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