Mardin’de 127 firari hükümlü yakalandı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, keşif uyduları Göktürk-1 ve Göktürk-2 ile uzaydan görüntülenen Marmaris ve Manavgat’taki yangının fotoğraflarını paylaştı. Antalya'nın Manavgat ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan...