Mardin’de 10 Kasım töreni

Olgunlaşma Enstitüsü Kuyumculuk Teknolojisi Alanı öğrencilerinin el emeği göz nuru çalışmalarından oluşan "Düşlerim ve Ben" temalı sergiye katılan Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Hasan H. Çavuşculu, "Kuyumculukta takılar, toplumun kültür anlayışı, kişilerin özel zevkleri göz önünde bulundurularak, tasarlayanın kendi hayallerini de katarak tasarlanmalıdır." dedi.