Mardin ve çevre illerde yoğun sis; 3 kentte uçak seferleri iptal edildi/ Ek fotoğraf

KATAR, (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı ziyaret etti. Erdoğan ziyareti sırasında yaptığı konuşmada "Katar’ın güvenlik ve istikrarını kendi...