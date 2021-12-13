Mardin ve çevre illerde yoğun sis; 3 kentte uçak seferleri iptal edildi/ Ek fotoğraf

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Ana Sayfa Güncel Haberler Mardin ve çevre illerde yoğun sis; 3 kentte uçak seferleri iptal edildi/...
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