Mardin şehidinin baba evine dev Türk bayrağı asıldı

Sadri Maksudi hukukçu bir bilim adamı, bir politikacı. Cumhuriyet şehzadesi veya Cumhuriyet dönemimizin “Makbul ve Maktul İbrahim Paşa”sı. Bir zamanlar Atatürk’ün sofrasının vaz geçilmez elemanı iken, birden bire “sakıncalı piyade” olan birisi.