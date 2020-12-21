Mardin polisi ‘Ohhh ohhh’ yazılı tişört giydi

MARDİN (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek için Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polisler, üzerinde ‘Ohhh ohhh’ yazılı tişörtler giydi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2021 yılı bütçe görüşmelerinde, HDP’li vekillerle tartışmış,”Ohhh, paralar PKK’ya gitmiyor, millete gidiyor, oh, oh” dedi. Sosyal medyada ilgi gören Soylu’nun sözlerine emniyet müdürlüklerinden de destek geldi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, polis memurlarına üzerinde ‘Ohhh ohhh’ yazılı tişörtler dağıttı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun konuşmayı yaptığı tarihin de yer aldığı tişörtü giyen polis memurlarının fotoğrafları, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, ‘38.20: Merkez, Merkez: Merkez dinlemede’, ‘38.20: Paralar PKK gitmiyor. Terörle Mücadele kararlılıkla devam ediyor. Merkez: Ohh ohh takip ettim’ telsiz konuşması mesajıyla paylaşıldı.

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