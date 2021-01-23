Mardin, kısıtlamanın ilk günü sessiz

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- MARDİN’de, hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı. Güvenlik güçleri, olası ihlallere karşı denetimlerini sürdürürken, belediye ekipleri de refüj ve parklara fidan dikti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde, hafta sonu boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü Mardin’in cadde ve sokakları, boş kaldı. Tedbirler kapsamında kentin farklı noktalarında uygulama gerçekleştiren güvenlik güçleri, araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. Mardin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı personeli ise kent genelinde refüj ve parklarda fidan dikimi yaptı.

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