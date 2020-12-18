Mardin Devlet Hastanesi’nde ilk kez kapalı kolon kanseri ameliyatı yapıldı

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)- MARDİN Devlet Hastanesi’nde kalın bağırsak kanseri tanısı konulan 70 yaşındaki Şeyhmus Akçay, hastanede ilk defa uygulanan kapalı kolon kanseri ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Cerrahi Onkoloji Doktoru Şevki Pedük, “Kapalı kolon kanseri ameliyatları daha büyük merkezlerde yapılmaktadır. Hastanemizde daha çok açık cerrahi ameliyatlar yapılıyordu. Fakat bu hastamızda kapalı bir yöntemle ameliyat yapmış olduk” dedi.

Mardin Devlet Hastanesi’ne karın ağrısı ve kabızlık şikayetleri ile gelen Şeyhmus Akçay’a kalın bağırsak tanısı konuldu. Akçay, vücudunda iltihaplı bağırsak hastalığı ve tümör tespit edilmesi üzerine Cerrahi Onkoloji Doktoru Şevki Pedük tarafından gerekli tüm tetkikleri yapılarak ameliyata alındı. Hastanede ilk defa uygulanan kapalı kolon kanseri ameliyatıyla Akçay’ın kanserli bağırsak dokusunun tamamı çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Akçay, taburcu edildi.

‘HASTENEMİZDE İLK DEFA YAPILDI’

Dr. Şevki Pedük, hastanede mide, yemek borusu ve kalın bağırsak kanseri hastalarını tedavi ettiklerini belirterek, “Hastamız karın ağrısı şikayetiyle bize başvurdu. Hastamızın kalın bağırsağında kötü huylu bir kitle tespit edildi. Ameliyatını yapmadan önce kolonoskopi işlemi gerçekleştirdik. Gastroenteroloji uzmanımız Doç. Dr. Kadri Atay tarafından yapılan kolonoskopi neticesinde hastamıza kolon tümörü teşhisi konuldu. Daha sonra da Gastroenteroloji Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Merih Yılmaz ile birlikte hastanın ameliyatını kapalı bir yöntemle gerçekleştirmiş olduk. Kapalı kolon kanseri ameliyatları daha büyük merkezlerde yapılmaktadır. Hastanemizde daha çok açık cerrahi ameliyatlar yapılıyordu. Fakat bu hastamızda kapalı bir yöntemle ameliyat yapmış olduk. Kapalı kalın bağırsak ameliyatı hastanemizde ilk defa yapıldı. Hastamızı başarıyla ameliyat etmiş olduğumuz için çok mutluyuz. Bundan sonra uygun hastalara aynı yöntemi uygulamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Şeyhmus Akçay da, şunları söyledi:

“Son zamanlarda karın ağrılarım çok artmıştı. Buna şişkinlik de eklenince bu rahatsızlıklar beni canımdan bezdirdi. Oğlum beni hastaneye getirdi. Kalın bağırsağımda tümör gözüktü. Şevki Pedük, ‘Amca seni ameliyata alacağım’ dedi. ‘Canın sağ olsun. İstanbul’a, Ankara’ya, İzmir’e gideceğime kendi canımı senin ellerine bırakacağım’ dedim. Büyük bir başarıyla tamamladı operasyonu. Allah bütün sağlık ekibini var etsin. Allah işlerini rast getirsin. Çok büyük bir hizmet veriyorlar. Çok iyi bakıyorlar hastalara. Onlara ömür boyu minnettarım”

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