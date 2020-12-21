Maraş olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ (DHA)- KAHRAMANMARAŞ’ta 42 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenler düzenlenen bir programla anıldı.

Program, 1978’deki Maraş olaylarında hayatlarını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankartı taşıyan kalabalığın Erenler Cemevi’ne yürümesiyle başladı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı programda Alevi dedeleri gülbank (dua) okuyup mum yaktı. Daha sonra programa katılanlar ölenlerin anısına karanfil bıraktı.

Programın açılış konuşmasını yapan Erenler Kültür Derneği ve Tertip Komitesi Başkanı Müslüm İbili, Maraş olaylarında hayatını kaybedenleri unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirterek, “Ortak paydamız can taşımak, gerisi teferruattır” dedi.

DEVLET ARŞİVLERİ AÇILMALI

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da konuşmasında Maraş olaylarının aydınlatılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Bir an önce açılması lazım o belgelerin. Eğer iktidar, devlet bu ülkede barışın oluşmasını, komşuluk ilişkilerinin sağlıklı yürümesini istiyorsa o belgeler açılmalı. Mutlaka Genelkurmay arşivleri, devlet arşivleri açılmalı.”

Konuşmaların ardından program sona erdi.

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