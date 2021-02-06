Marangoz atölyesindeki yangın paniğe neden oldu 

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Rafetpaşa Mahallesi 5179/1 Sokak’ta, 4 katlı bir apartmanın zemin katındaki marangoz atölyesinde çıktı. Atölyede dumanların yükseldiğini fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese, 2 itfaiye aracı ve 1 AKS ekibi sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle alevler büyümeden söndürülürken, yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Maddi hasar oluşan atölyede, daha önce de yangın çıktığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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