Mantardan zehirlenen kadın, evinde baygın bulundu

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Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’de, haber alınamayan Semanur Parlak, yakınları tarafından evinde baygın bulundu. Mantardan zehirlendiği belirlenen Parlak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece Gölyaka ilçesinde meydana geldi. Semanur Parlak’tan haber alamayan yakınları, evine geldi. İçeri giren yakınları, Parlak’ı baygın halde buldu. Gölyaka Entegre Hastanesi’ne kaldırılan Parlak’ın yediği mantar zehirlendiği tespit edildi. İlk müdahalesi yapılan Semanur Parlak, Düzce Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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