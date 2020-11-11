Mantar toplarken kayboldu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN’ın Ulus ilçesinde akrabalarıyla mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan Hüsnü Korkut (60), ekiplerin çalışmasıyla bulundu.

Ulus ilçesine bağlı Güneyören köyünde oturan Hüsnü Korkut, dün öğle saatlerinde akrabaları ile birlikte Çayırharmanı mevkiine gitti. Mehmet Korkut ve Hasan Çakır, akşam buluşma noktasına Hüsnü Korkut gelmeyince endişelendi. Korkut ve Çakır ile haber verdikleri diğer yakınlarının arama çalışmalarından sonuç alınamadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplere köylüler de destek verdi. İz takip köpeği sayesinde Hüsnü Korkut sabah saatlerinde köyün yukarısındaki Uluyayla’da bulundu. Hüsnü Korkut sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Hüsnü Korkut’un soğuk hava nedeniyle ateş yakarak, sabahladığı öğrenildi.

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