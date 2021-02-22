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Mansur Yavaş’tan yeni dayanışma çağrısı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde esnafa yönelik toplumsal dayanışma çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Zor günler geçiren yiyecek-içecek sektörünü rahatlatmak amacıyla ön sipariş destek kampanyası başlatan Başkan Yavaş, “Gelin bugünden ön ödeme yaparak yiyecek-içecek sektörü esnafına destek olalım, normalleşme başladığında ise sofraların bereketini birlikte paylaşalım. Bu kentin mayasında dayanışma ve vefa var. Biz umutları, iyilikle tazeleyeceğiz” dedi. Aralarında lokanta, kafe, restoran ve pastanelerin bulunduğu liste “forms.ankara.bel.tr/lokanta-cafe/destekle” adresi üzerinden paylaşıldı.

     Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi nedeniyle hizmet veremeyen kafe, lokanta, pastane ve restoranlar için yeni bir destek kampanyası başlattı.

    Sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlilere seslenerek ön sipariş destek kampanyası başlatan Başkan Yavaş, “Gelin bugünden ön ödeme yaparak yiyecek-içecek sektörü esnafına destek olalım, normalleşme başladığında ise sofraların bereketini birlikte paylaşalım. Bu kentin mayasında dayanışma ve vefa var. Biz umutları, iyilikle tazeleyeceğiz” dedi.

ÖN SİPARİŞ DESTEĞİ İNTERNET ADRESİNDEN YAPILABİLECEK

Ankara’dan “6 Milyon Tek Yürek” adıyla “Su Ver”, “İftar Ver”, “El Ver”, “Afiyet Ver” ve “Bilet Ver” kampanyaları düzenleyen ve tüm Türkiye’ye yayılan iyilik hareketine bir yenisini daha ekleyen Başkan Yavaş, ekonomik yönden zor günler geçiren yiyecek-içecek sektörünün ayakta kalabilmesi için vatandaşlara ön sipariş destek çağrısında bulundu.

   Daha önce hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de yiyecek-içecek sektörüne sipariş çağrısı yapan Başkan Yavaş, yeni başlattığı ön ödemeli sipariş kampanyası ile bu desteği daha da büyüttü.

    forms.ankara.bel.tr/lokanta-cafe/destekle” internet adresi üzerinden herkesi ön sipariş vermeye davet eden Başkan Yavaş, yaptığı videolu paylaşımda vatandaşlara şu sözlerle seslendi:

“Değerli hemşerilerim. Yiyecek-içecek sektörü bizden ses bekliyor. Ufak bir dokunuşla onların ayakta kalmalarını sağlayabiliriz. Haydi, adisyonlarımızı açtırıp ödemelerimizi yapalım. Pandemi geride kaldığında sofraların bereketini birlikte paylaşalım. Bugünkü desteğimiz esnafımıza bereket.” yarınlarımıza afiyet olsun.”

İŞ YERLERİNİN ADRES VE TELEFON BİLGİLERİ PAYLAŞILDI

   22 Şubat 2021 tarihi itibarıyla 369 lokanta, kafe, restoran ve pastane işletmesinin adres ve telefon numaraları internet adresi üzerinden paylaşılırken, listenin güncelleneceği bilgisi de verildi.

   Yiyecek-içecek sektörüne destekte bulunmak isteyen vatandaşlar internet adresi üzerinden iş yerini seçtikten sonra iş yeri banka hesap bilgileri kısa mesajla (SMS) kendilerine iletilecek.

    Vatandaşlar ön destek ödemesi yaptıkları iş yerlerine normalleşme başladığında ödeme makbuzuyla giderek hizmet alabilecek.

Editör

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Etiketler: destek çağrısıesnaflarMansur YavaşYiyecek içecek sektörü
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