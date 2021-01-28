Mansur Yavaş’tan Türkiye’de bir ilk: Karla mücadele canlı yayında

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şeffaf belediyecilik uygulamalarına karla mücadeleyi de ekledi. Daha önce ihaleler ve Belediye Meclis toplantılarını canlı yayınlatarak bir ilke imza atan Başkan Yavaş şimdi de karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını canlı yayında paylaşmaya başladı.

Başkan Yavaş, “Türkiye’de bir ilke imza atıp karla mücadele çalışmalarımızı tüm şeffaflığıyla sizlerle paylaşmaya başladık. Şimdi ise kameralı araçlarımızla çalışmalarımızı canlı yayınlıyoruz” dedi.

Göreve başladığı ilk günden itibaren Türkiye’de şeffaf belediyecilik anlayışıyla ihaleler ve belediye meclis toplantılarının canlı yayınlanması gibi birçok uygulamayı Ankaralılarla buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir ilke daha imza atarak bu anlayışı karla mücadeleye de taşıdı.

Başkent’te etkili olan kar yağışıyla birlikte yeni bir uygulamayı daha başlatan Başkan Yavaş, karla mücadele araçlarına kamera yerleştirildiğini açıkladı. Uygulama ile Başkentliler devam eden küreme ve tuzlama çalışmalarını “kartakip.ankara.com.tr” adresinden ya da Başkent Mobil üzerinden takip edebilecek.

ARAÇLAR TEK TEK CANLI TAKİP EDİLİYOR

Kent genelinde teyakkuza geçerek buzlanma riskine karşı karla mücadelesine 7/24 devam eden Büyükşehir Belediye ekiplerinin çalışmalarını şimdi de canlı yayında izleme imkanı sağlayan Başkan Yavaş, yeni uygulamayı sosyal medya hesapları üzerinden anlattı.

Kısa bir sürede yaklaşık 250 kar küreme aracının tamamına kamera yerleştirileceğini söyleyen Başkan Yavaş, Türkiye’de ilk kez bu araçların konum ve güzergah bilgilerini plakalarıyla birlikte paylaşmaya başladıklarını belirterek, “Türkiye’de bir ilke imza atıp karla mücadele çalışmalarımızı tüm şeffaflığıyla sizlerle paylaşmaya başladık. Şimdi ise kameralı araçlarımızla çalışmalarımızı canlı yayınlıyoruz. Araçlarımızı kartakip.ankara.com.tr ve Başkent Mobil’den takip edebilirsiniz” dedi. İlk gece on binlerce Ankaralı araçları canlı yayında takip etti.

961 ARAÇ VE 2 BİN 209 PERSONEL SAHADA

Başkent’te etkili olan kar yağışı nedeniyle önlemlerini artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, karla mücadelede yoğun bir mesai harcıyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinatörlüğünde; Fen İşleri, Kent Estetiği, Çevre Koruma ve Kontrol, İtfaiye ve Zabıta Daire Başkanlıkları ile ASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri kar ve buzla mücadelesini sürdürerek Başkentlilerin can ve sürüş güvenliğini sağlamak için sahada nöbet tutuyor.

Bir yandan Başkent 153’e gelen ihbarları dikkate alarak riskli noktalara yönlendirilen ekipler bir yandan da tuzlama ve temizlik çalışması yaparken, 28 Ocak 2021 tarihi itibarıyla kent genelinde 961 araç ve 2 bin 209 personel sahada görev alıyor.