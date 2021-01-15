Mansur Yavaş’tan su israfına karşı proje

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, insan ve çevre odaklı projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kez kuraklıkla mücadeleyi gündemine alan Başkan Yavaş, su israfına karşı örnek bir projeyi daha Başkentlilerle buluşturmaya hazırlanıyor. İlk etapta Ankara’da 40 rekreasyon ve park alanına kurulacak depolama sistemi ile yağmur ve yüzey sularının depolanarak sulamada kullanılacağını söyleyen Başkan Yavaş, “kuraklıkla mücadele kapsamında tasarruf odaklı ve israfın önüne geçen projelerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi insan odaklı çalışmaların yanı sıra çevre dostu projelerle Başkent’i bir yandan güzelleştirirken bir yandan da Başkent’in su kaynaklarını doğru ve etkin kullanmayı sürdürüyor.

Tasarruf odaklı ve israfın önüne geçen uygulamaları Başkentlilerle buluşturmaya devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaşanan kuraklık nedeniyle rekreasyon ve park alanlarında alternatif sulama yöntemleri için harekete geçti. Sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlilere yeni alternatif sulama yöntemini açıklayan Başkan Yavaş, “Yağmur ve yüzey sularını depolayarak sulamada kullanmaya başlıyoruz. Depolama sistemlerimiz ilk etapta kentimizdeki 40 rekreasyon ve park alanında olacak. Kuraklıkla mücadele kapsamında tasarruf odaklı ve israfın önüne geçen projelerimizi sürdüreceğiz” dedi.

Başkent’teki park ve bahçeler ile rekreasyon alanları bundan sonra depolama sisteminin kurulmasıyla yağmur ve yüzey sularıyla sulanacak. Proje, aşamalarla faaliyete geçirilecek.

SU İSRAFINI ÖNLEYECEK ÖRNEK PROJE

Barajlarda su seviyesinin giderek düşmesiyle birlikte vatandaşlara su tüketiminde tasarruf çağrısı yapan Başkan Yavaş’ın öncülüğünde önce Belediye bünyesinde İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü kuruldu. İklim değişikliği eylem planı çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, kuraklıkla mücadele konusunda da çalışmalarına hız verdi.

Tüm Türkiye’ye örnek olacak yeni bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanan Başkan Yavaş, yağmur ve yüzey sularının depolanması için Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ve Fen İşleri Daire Başkanlığını görevlendirdi. Bu kapsamda rekreasyon ve park alanlarına su depoları kurularak, yağmur ve yüzey suları depolanacak.

İLK ETAPTA 40 PARKTA KURULACAK VE TÜM PARKLARDA YAYGINLAŞTIRILACAK

Başkent’teki yeşil alanları depolanan bu sularla sulayarak su tüketimini en aza indirmeyi ve maliyetleri düşürmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta mevcut 40 parkta depolama sistemini kuracak.

Yeni yapılacak parklarda da depolama sistemlerinin kurulacağını açıklayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Sayın Mansur Yavaş öncülüğünde kuraklıkla mücadele konusunda uzun zamandır çalışıyoruz. Öncelikle iklim değişikliği ile ilgili şube müdürlüğümüzü kurduk. Çok çeşitli tedbir ve önlemler aldık. Bunlardan bir tanesi mevcut ve yeni parklarımızda yağan yağmur sularının, yüzey sularının mutlak suretle yağışın olduğu zamanlarda depolanması. Bu yağmur ve yüzey sularını bütün parklarımızda depoladığımız takdirde yüksek rakamlara tekabül edecektir. Depoladığımız bu suları parklarımızda kullanarak buradaki opsiyonu yazın evlerimizde kullanacağımız suların sigortası olarak devreye sokacağız. Aynı zamanda bu proje park maliyetlerimizi de büyük ölçüde azalacaktır.”

Parkların fiziksel şartlarına göre çeşitli depo ve depolama sistemleri hazırladıklarını belirten Güldaş, “Kuraklık bir numaralı gündemimiz, hepimize çok büyük görevler düşüyor. Biz de Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz” dedi.