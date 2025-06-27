Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş önemli açıklamalarda bulundu Mansur Yavaş; "Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz. Hep söyledim." dedi.

Geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş, Vahap Seçer ve Engin Özkoç ile birlikte Kılıçdaroğlu’nu ziyaret eden Mansur Yavaş’ın eski Genel Başkanı'nın sözleri sonrası rest çektiği ve 'siyaseti bırakırım' dediği ileri sürüldü.

Yavaş'ın resti siyaset kulislerinde gündem olurken bugün beklenen açıklama da geldi.

Yavaş yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz. 30 Haziran’daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerimizin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkanımız ve önceki Genel Başkanımız etrafında yürüttükleri tartışmaların; ne ülkemizin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşlarımızın derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunması mümkündür" dedi.

Yavaş şu ifadeleri kullandı: "Üstelik bu tartışmaların, parti kültürümüzle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkanımıza yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesi, asla kabul edilemez"

"TÜM PARTİLİLERİMİZ TEK YUMRUK OLMALI"

Bu süreçte önceki genel başkanımız, mevcut genel başkanımız ve tüm partililerin tek yumruk halinde bir ve bütün durması en büyük arzumdur, olması gerekendir Aksi halde ben dâhil hiçbirimizin siyaset yapmasının bir anlamı kalmaz. Benim anlatmak istediğim sadece bundan ibarettir.