Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankaralılara müthiş bir proje ile müjde veriyor. Özelleştirme kapsamında olan Ankara Şeker fabrikasını başkan seçilmesi halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak satın alabileceğini açıkladı.

İbrahim Çakır kardeşimizin verdiği sabah kahvaltısında buluştuğumuz Yavaş ile sohbet ederken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Uşak Şeker fabrikası eğer satış gerçekleştirilirse biz belediye ve özel teşebbüsle ortaklaşa satın alacağız ve kapatılıp yok olmasına izin vermeyeceğiz” sözlerini hatırlatarak sordum.

Seçilirseniz Ankara Şeker Fabrikasının özelleştirme ihalesine katılıp fabrikayı Ankaralılara kazandırmayı düşünür müsünüz?

Yavaş, “Elbette, hukuken bir sorun olup olmadığını inceler ve Ankara Şeker fabrikasının ihalesine belediye şirketlerinden birisi ile katılırız” diyerek şunları söyledi:

“Biz Ankara nasıl Paris’le Londra’yla yarışır, insanları nasıl mutlu yaşatırız, ekonomisini nasıl canlandırabiliriz, işsizliği nasıl azaltabiliriz, pahalılığı nasıl azaltabiliriz diye çalışıyoruz.”

Eski Belediye Başkanlarına sordum ve “Ankara’da Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası kurup işlettiğine göre Şeker Fabrikası almasında da hukuken bir sorun olmaz” yanıtı aldım.

Bu arada Ankara Şeker Fabrikasından emekli olan arkadaşlarıma da danıştım ki şu önerileri yaptılar.

Ankara Şeker Fabrikasının 2 bin dönüm arazisinin bir kısmı Melih Gökçek döneminde Belediyeye alınmıştı.

Fabrikanın çalışırken çıkardığı koku nedeniyle Etimesgutluların yıllardır şikayetleri vardı ki Mansur Yavaş bu fabrikayı Şeker Pancarı ekilen en büyük ilçe olan Polatlı’ya uygun bir bölgeye taşıyabilir.

Fabrika etrafındaki yeşil alan dahil müthiş bir yeşil alan Büyükşehir Belediyesine kazandırılır.

Polatlı’ya kurulacak fabrikanın kapasitesi de arttırılarak Ankaralılara hem istihdam hem de çiftçilere müthiş bir destek imkanı yaratılır.

Bu noktada Mansur Yavaş ile sohbete dönecek olursak Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Anketlere güvenmiyoruz” sözlerini nasıl değerlendirdiğini sordum.

Yavaş şunları söyledi:

“Bu anketlerde kaybedeceklerini gördükçe, aradaki fark açıldıkça, ağızları kirlenmeye başladı, kirli siyasete başladılar, üslupları kirlendi. Ben bunlara cevap vermeyi bile zül addederim.

Önce kendi geçmişlerine bakacaklar, kendi konuştuklarından utanıp mahkemeye başvurup yayın durdurma alıyorlar. Bu lafı siz etmişsiniz, kendi konuşmalarını, ‘benim kişilik haklarımı ihlal ediyor’ diye mahkemeye başvurup yayın durdurma alıyorlar.

‘Anketlere güvenmiyoruz’ diyorlar, şimdiye kadar anketleri hükümete yakın kuruluşların yaptıkları anketler var ki benim onlara tesir etme şansım var mı? Elbette yok.” Ankara’ya yeşil alan projeleri olarak neler düşündüğünü Yavaş şöyle anlattı:

“MTA’nın kampını Cumartesi – Pazar günleri Ankaralıların kullanımına açılması için gerekli girişimleri yapacağım. Ayrıca üst tarafında 750 dönüm yer var, oraya da yeni Atatürk Orman Çiftliği yapacağız. Ayrıca Yakacık köyünde bin 400 dönüm yer var buraları da yeşil alan ve spor alanları yapacağız 1,5 – 2 milyon Ankaralının yararlanacağı kapasitede.

Gençleri spor yapmaya, müzik yapmaya, bilgi yarışı yapmaya teşvik edeceğiz. Bilişim sektöründe gençlerimizi yetişmesi için her türlü önlemi alacağız.”

Ve 2014 seçiminde yaşananlara karşı 31 Mart yerel seçiminde gerekli önlemleri alıp almadıklarını da sordum ki Mansur Bey bu seçimde çok sıkı önlemler aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Sandıklara sahip çıkacağız 2 bin 100 avukat sandıklara sahip çıkacak ki CHP ve İYİ Parti görevlileri de sandıklarda görevli olacak. Umutsuz olmak da yanlış, sandığa giderek oy kullanmak demokrasiye sahip çıkmaktır ki biz de bu seçim de sandığa atılan her oya tamamen sahip çıkacağız.

En büyük projemiz de insanların mutlu olması yönünde yatırım olduğunun farkındayız. Öyle anlaşılıyor ki tüm Ankaralılara hizmet verecek partisiz belediye 1 Nisan’dan itibaren Ankara’da göreve geliyor.

Hem de açık farkla kazanacağız. Bunu da şuna güvenerek söylüyorum. Anketlerde kararsızların birçoğu daha önce AKP’ye oy vermiş ama bize oy vereceğini söyleyemeyen insanlardır.”