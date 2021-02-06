Mansur Yavaş’tan Eğitimde İyilik Hareketi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan bir müjde de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere geldi. “Başarı ve azim sizden #YKS2021 Başvuru Ücreti Bizden” diyerek sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapan Başkan Yavaş, ihtiyaç sahibi aileler ile pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının üniversite sınavına girecek çocuklarının YKS ücretlerini karşılayacaklarını açıkladı.

Bu ailelere kısa mesaj da göndererek eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çeken Başkan Yavaş, ÖSYM tarafından onaylanmış YKS Başvuru Belgesi’ni sisteme yükleyerek https.//form.ankara.bel.tr/yks2021 adresi üzerinden ön başvuru yapabileceklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla yeni bir iyilik hareketi başlattı.

Mahallelerde pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören tüm çocuklar için ücretsiz internet hizmeti sağlayan ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 3 ay mobil internet yüklemesi yapan Başkan Yavaş, “öğrenci dostu” uygulamalarına bir yenisini ekledi. Sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapan Başkan Yavaş, bu yıl üniversite sınavına girecek ihtiyaç sahibi aileler ile pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının Yüksek Öğretim Kurumları Sınav (YKS) ücretini karşılayacaklarını açıkladı.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN ÜNİVERSİTE ADAYLARINA EĞİTİM DESTEĞİ

Başkent’te öğrenim gören ve üniversite sınavına hazırlanan ihtiyaç sahibi aileler ile kapanan sektör çalışanlarının çocuklarının YKS ücretini karşılamakta sorun yaşaması nedeniyle devreye giren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, üniversite adaylarına eğitim desteği için düğmeye bastı.

Başkan Yavaş, YKS başvuru ücretini ödemekte zorluk çeken ihtiyaç sahibi aileler ile kapanan sektör çalışanlarının çocuklarına sosyal medya hesapları üzerinden seslenerek, “Başarı ve azim sizden, #YKS2021 Başvuru Ücretleri Bizden” sözleriyle şu müjdeyi verdi:

“Eşit eğitim, güzel bir gelecek her çocuğun hakkı. Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının #yks2021 ücretlerini karşılayacağız. Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız.”

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN ALINACAK

Başkent’te yaşayan ve öğrenim gören tüm öğrencilere ayırt etmeden gıdadan ulaşıma, eğitimden spora kadar birçok konuda desteğini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, YKS başvuru ücretlerini ödeyemeyerek mağduriyet yaşayan ihtiyaç sahibi aileler ile kapanan sektör çalışanlarına ayrıca kısa mesaj (SMS) da gönderdi.

Bu destekten yararlanmak için “forms.ankara.bel.tr/yks2021” adresi üzerinden başvuru yapılabileceğini söyleyen Başkan Yavaş, YKS ücretinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağını attığı kısa mesajla da duyurarak aileleri bilgilendirdi:

“Değerli hemşehrim,

Çocuklarımızın eğitim hayatından mahrum kalmaması adına Ankara’da yaşayıp sosyal yardım alan ve pandemi nedeniyle kapanan sektör çalışanlarımızdan daha önce belediyemize başvurup yardım alan ailelerimizin üniversite sınavına girecek olan çocuklarının YKS Başvuru ücretlerini ödeyeceğiz. https://forms.ankara.bel.tr/yks2021 adresinden sınava girecek çocuğunuzun bilgileriyle birlikte ÖSYM tarafından onaylanmış YKS Başvuru Belgesi’ni sisteme yükleyerek ön başvuru yapabilirsiniz. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra kriterlere uygun olmanız halinde ilgili tutar T.C. kimlik numaranıza tanımlı olacak şekilde 5 Mart’a kadar Vakıfbank’a yatırılacaktır. Yatırıldığı gün sms ile bilgilendirme yapılacaktır. Evlatlarınızın gözlerinden öper, üniversite sınavlarında başarılar dilerim.”