Mansur Yavaş’tan bir destekte müzisyenlere

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınında zor günler geçiren sanatçılara destek olmaya devam ediyor. Birçok sektör çalışanının yanında olan Başkan Yavaş şimdi de Ankara’da ikamet eden ve salgın süreci nedeniyle uzun süredir işsiz kalan müzisyen ve müzik gruplarına tanıtım ve nakit desteği sağlayacaklarını açıkladı. Başkan Yavaş, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Biz daima dayanışmayla iyileştik, #6MilyonTekYürek olmaya devam edeceğiz” dedi. Destek programından yararlanmak isteyen müzisyen ya da müzik grupları ‘forms.ankara.bel.tr/muzisyenlere-destek’ adresi üzerinden 5 Mart’a kadar başvuru yapabilecek.

Başkentlilerin zor günlerinde yanında olmayı sürdüren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde de iş yeri kapanan ya da işsiz kalan sektör çalışanlarına destek olmaya devam ediyor.

Ankara’da yaptığı toplumsal çağrılarla iyilik hareketi başlatan Başkan Yavaş COVID-19 salgını nedeniyle ekonomik zorluk yaşayan esnaftan çalışana kadar birçok meslek grubuna nakdi yardım sağlamayı sürdürüyor. Bu süreçte işini kaybeden sanatçıları da unutmayan Başkan Yavaş şimdi de müzisyenlere ve müzik gruplarına hem nakdi hem de tanıtım desteği için düğmeye bastı.

Sosyal medya hesapları üzerinden müzisyenlere seslenen Başkan Yavaş, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Pandemide gelir kaybı yaşayan müzisyenlerimiz için destek programı başlatıyoruz. Biz daima dayanışma ile iyileştik, #6MilyonTekYürek olmaya devam edeceğiz” dedi.

MÜZİSYENLERİN VE MÜZİK GRUPLARININ TANITIM VİDEOLARI BÜYÜKŞEHİR’DEN

Ankara’yı kültür ve sanatın başkenti yapmak için çalışmalarına ağırlık veren Başkan Yavaş, pandemi sürecinde işsiz kalan ve maddi anlamda zor günler geçiren müzisyen ve müzik gruplarına nefes aldıracak destek projesini hayata geçirdi.

Daha önce ANTİYAP (Ankara Tiyatro Yapımcıları Derneği) üyesi tiyatrolar ile diğer tiyatroların 39 oyununu satın alarak ABB TV’den yayınlayan Büyükşehir Belediyesi, mali sıkıntı yaşayan müzisyen ve müzik gruplarının başvurmaları halinde performanslarının profesyonel video çekimlerini gerçekleştirerek bu performansları karşılığında ödeme yapacak.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN 5 MART’A KADAR YAPILABİLECEK

Salgın döneminin başladığı ilk aylarda müzisyenlere nakdi yardım sağlayan Büyükşehir Belediyesi, sürecin uzaması nedeniyle yeni bir destek programını hayata geçirdi.

Yeni destek programından yararlanmak isteyen müzisyenler için ‘forms.ankara.bel.tr/muzisyenlere-destek’ adresi üzerinden başvuru süreci başlatılırken, farklı müzik türlerinde sanatını icra eden müzisyenler ve müzik gruplarına performansları karşılığı mali desteğin yanı sıra sosyal medya platformlarında kullanabilmeleri için performanslarının profesyonel çekim kayıtları da teslim edilecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı personeli ve Kent Orkestrası müzisyenlerinin yer alacağı komisyon tarafından değerlendirilecek başvurular, 5 Mart 2021 tarihine kadar internet üzerinden yapılabilecek.