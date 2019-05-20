Mansur Yavaş’ın Milli Bayram Farkı

Uzun yıllardır adeta yok sayılan Milli Bayramlar Mansur Yavaş’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla birlikte yeniden coşkuyla kutlanmaya başladı. Yavaş’ın başkanlığında ilk Milli Bayramı olan 19 Mayıs’ta Ankaralı vatandaşlara ulaşım Dini Bayramlarda ki gibi bedava oldu. Bunun yanı sıra Ankaralılar Haluk Levent’in katıldığı ‘Gençlik Konseri’ ile doyasıya eğlendi.

19 Mayıs tarihi bir dönüm noktası. Milli mücadelemize başlayışımızın 100’üncü yılı, Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk’ün doğum günü. Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş harbimizin meşalesini yaktığı anlamlı bir gündür. Dün nasıl anlamlıysa bugünde, yarında ve ilelebet aynı anlamı taşımaya devam edecektir.

Bu bilinçle ülkesine ve Ata’sına sahip çıkan vatandaşlarımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamaların en büyüğü ve en anlamlısı her zamanki gibi Ankara’da yaşandı. Bayramda Anıtkabir’i ziyaret etmek isteyen vatandaşlar ülkenin dört bir yanından Ankara’ya akın etti. Ata’nın huzuruna çıkmak isteyen vatandaşlar Anıtkabir’i doldu taşırdı.

Son dönemlerde Ankara’da Milli Bayramlar’da göremediğimiz etkinliklerin ilki Mansur Yavaş yönetimine geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 19 Mayıs Gençlik Konseriyle gerçekleşti. Konserde Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Belediyenin halk oyunları ekibi ve Haluk Levent sahne aldı. Yavaş yönetimiyle sadece Dini Bayramlarda bedava olan toplu taşıma Milli Bayramlarda da bedava oldu. Vatandaşlar bu sayede Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konsere rahatlıkla ulaşımını sağladı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konser alanında su bedava dağıtılırken konsere binlerce Ankaralı akın etti. Coşkulu vatandaşlar Haluk Levent’in sevilen şarkılarına eşlik ederek bayramı doyasıya kutladı. Gecede dikkat çeken bir diğer noktada Kent Orkestrası Athena Grubu’na ait olan ve son dönemlerde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’yla seçim sloganına dönüşen ‘Her şey güzel olacak’ adlı şarkıyla dinleyicilere veda etti.

Haluk Levent konseri öncesi sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener bayram mesajları verdi.

‘NİCE MUTLU 100’LERE’

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “1919’da Bandırma’dan başlayarak muasır medeniyete uzanan kutlu yolculuğumuzun 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimize Atalarımız sahip çıktı, bugün bizler sahip çıkıyoruz, torunlarımız da sahip çıkacak. Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacağız. 100 yıllık aşkla, nice mutlu yüzlere.

19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi, bu topraklarda sonsuza kadar yanmaya devam edecek. Mustafa Kemal Atatürk, işgal altındaki Anadolu’da eşi benzeri olmayan bir kurtuluş mücadelesi başlattı. Bir Millet, küllerinden yeniden doğdu. O tarihi gün, Ulu Önder’in vatanı emanet ettiği gençlerin bayramı oldu. Hiçbir yolculuk 1919’daki kadar bir Milletin kaderini değiştirmedi. Bandırma’dan muassır medeniyete uzanan kutlu yolumuz açık olsun. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk! Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti!

‘BU BAŞARI SİZİN’

Konuşmaya başlamasıyla binlerce kişi tarafından coşkuyla alkışlanan Mansur Yavaş, “Hiç tevazu göstermeyin bu başarı sizindir. Sizlerin varlığı, inancı ve dayanılmaz desteğiyle Ankaramız bugünleri gördü. 19 Mayıs 1919’da başlayan kutlu yürüyüşün yıl dönümünde sizlere inanarak ve güvenerek söylüyorum o büyük ruh hep yaşayacak ve yaşatılacaktır. Bugün Ankara’dan bir şehidimizin cenazesini kaldırdık. Şehit olan kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Onun temiz kanıyla sulanan bu vatan asla bölünemez, devletimiz asla yıkılamaz. Milletimiz en zayıf anında bile toprağına namusuna, tarihine sahip çıkmış. Yıkılmaz zannedilen düşmanlarıyla baş ederek her zaman istikbalini korumuştur.

Gururla ifade ediyorum, bu gerçek hiç bir zaman değişmeyecektir. Terör yoluyla birliğimize kastedenler bizden dehşet ve korkuya düşmemizi, içimize kapanmamızı, ayrışmamızı ve hayatımızı ona göre şekillendirmemizi isteyebilirler. Onlara asla prim vermeyeceğiz. Terör sonuç almış ve istedikleri gerçekleşmiş gibi asla davranmayacağız. Moralimizi yüksek tutacağız. Siyasi görüşümüz ne olursa olsun birliğimizi ve kardeşliğimizi ilelebet koruyacağız. Terörün amaç ve hedeflerini daima boşa çıkaracağız” dedi.

’19 MAYIS’I UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ’

Sözlerine devam eden Yavaş, “Sevgili Ankaralılar 19 Mayıs sıradan bir tarih yaprağı değil. Harap ve bitap düşmüş bir milletin Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde serden geçtiği bir kadroyla kendisine tutunarak yeniden ayağa kalkmak için Anadolu toprağına baş koyduğu bir gündür. 19 Mayıs’ı unutmayacağız, unutturmayacağız.

Uzun yıllardır ilk defa bir Milli Bayramda ulaşım ücretsiz oldu. Uzun yıllardır ilk defa bir Milli Bayramımız bu şekilde coşkuyla kutlanıyor. Bizler sadece bunlara karar verdik, bunun arkasındaki asıl güç sizlersiniz. Sizler bize destek oldunuz, bizlerde ilelebet Milli Bayramlarımızı taşıyacağız. Ogün doğan güneşi şartlar ne olursa olsun ufkumuzdan eksik etmeyeceğiz. Yeni nesilleri bu bayram şuuruyla yetiştireceğiz. Anadolu’nun ortasında ki bozkırı tan, başkenti var eden Atamıza ve silah arkadaşlarına minnet ve şükranlarımızı asla eksik etmeyeceğiz ve emanetlerine sahip çıkacağız.

Atatürk’ün en büyük emanetlerinden birisi olan Ankara’yı layık olduğu yere, hep birlikte daha ilerilere taşıyacak, bu ülkenin göz bebeği olarak koruyacağız. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, bu toprakları yeniden vatan kılmak için canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran duygusu ve rahmetle anıyorum. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ORKESTRASI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ;İlk olarak Belediye Bandosu adı altında kurulan,1985 yılında sanatçı statüsüne geçerek evrensel değerlerdeki çok sesli müzik eserlerinin seslendirilmesi, Türk bestecilerin çok sesli yapıtlarının yurt içinde ve dışında tanıtılmasına katkıda bulunması,konserler vererek geniş kitlelere ulaşması amacıyla kurulmuştur.

Orkestra; bütün bir yıla yayılan konser programının yanı sıra, çağdaş çok sesli müzik yapıtlarının pop ve jazz türünden özgün örneklerinin de sunulduğu konserler zinciri yurt içinde ve ve yurt dışında da bir çok kez sahnelenmiştir. Her sene üniversitelerin şenliklerine ve etkinliklerine de katılan orkestra, çeşitli açık hava konserleri ile Ankaralı müzik severlerle buluşuyor.

Yurt içinde birçok şehirde başarılı konser performanslarına imza atan orkestra; aynı zamanda 2003-2007 ve 2010 yıllarında Yunanistan, 2005 yılında Bulgaristan ve yine 2007 yılında Güney Kore’de düzenlenen Uluslararası festivallere katılıp ülkemizi başarı ile temsil etti.

Orkestra Ankara ezgilerinden oluşan ‘’Folk Jazz’’ ve ‘’Derin Köklerin Türküleri’’ adlı iki de albümü bulunuyor.

Orkestra ; 31 kişilik müzisyen kadrosuyla ve davet ettiği değerli müzisyen ve sanatçılarla beraber, büyük sahne gösterilerini, birbirinden farklı temalarda organize ederek ,dev konserlerle Ankaralı izleyicilerle buluşturuyor. Orkestra 19 Mayıs akşamı da Ankaralı vatandaşlarla buluşarak müzik ziyafeti verdi ve büyük beğeni topladı.