Mansur Yavaş’a zeytini fidanı

Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı’yı makamında kabul etti. Canlı, Başkan Yavaş’a zeytin fidanı hediye etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Edremit Belediyesi Özel Kalem Müdürü ve Belediye Sözcüsü Tayfun Canlı’yı makamında kabul etti. Başkan Yavaş’a Edremitlilerin ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın selamlarını ileten Tayfun Canlı, Edremit’tin yöresel ürünlerinden oluşan bir paket ve zeytin fidanı takdim etti.

Tayfun Canlı ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Mansur başkanıma Edremitli hemşehrilerimizin ve başkanımızın selamlarını ilettim. Mansur başkanımız da Edremitlilere çok selamlarını ve saygılarını iletti” dedi.

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