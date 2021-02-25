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Mansur Yavaş’a bir şeffaf yönetim ödülü daha

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın şeffaf yönetim anlayışı, sivil toplum kuruluşları ve araştırma şirketleri tarafından ödüllendirilmeye devam ediyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, “İnsani Gelişme Ödülleri-Büyükşehirler” projesi kapsamında, İnsani Geliştirme Vakfı (İNGEV) tarafından ‘Yönetişim ve Saydamlık Ödülü’ ve ‘Nitelikli Eğitim’ kategorilerinde birincilik ödülüne layık görüldü.

    Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın göreve geldiği günden itibaren kent yönetiminde ‘şeffaflık’ anlayışını yaygınlaştıran uygulamaları vatandaşlar kadar sivil toplum kuruluşları ve araştırma şirketlerinin de takdirini kazanıyor.

    Başkan Yavaş, “şeffaflık” ilkesiyle hizmetlerine hız kesmeden devam ederken, İnsani Geliştirme Vakfı (İNGEV), Büyükşehir Belediyesini “Yönetişim ve Saydamlık Ödülü” ile “Nitelikli Eğitim” sıralamasında birincilik ödülüne layık gördü.

   Ankara Büyükşehir Belediyesi, “İnsani Gelişme” ve “Sürdürülebilir Ekonomi” sıralamasında ikinci, “Sağlıklı Yaşam ve Ulaşım-Erişilebilirlik” kategorisinde ise üçüncü olarak dereceye girdi.

   Ödüllerle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Başkan Yavaş, “İnsani Geliştirme Vakfı’nın İnsani Gelişme Ödülleri-Büyükşehirler projesi kapsamında, 30 büyükşehir belediyesi arasında ‘Saydamlık ve Yönetişim’ ve ‘Nitelikli Eğitim’ alanlarında birinciliğe layık görüldük. Çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DEĞERLENDİRMEYE TABİ TUTULDU

    30 Büyükşehir Belediyesini araştıran ve değerlendirmeye alan İNGEV tarafından düzenlenen ödül töreni zoom üzerinden gerçekleştirildi.

    İNGEV Proje Direktörü Berk Çoker moderatörlüğünde düzenlenen ödül törenine; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı temsilen Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İNGEV Başkanı Vural Çakır, İstanbul Politikalar Merkezi Başkanı Prof. Dr. Fuat Keyman, Prof. Dr Murat Şeker, Berna Yaman Şahin ve Cenk Ozan katıldı.

     Ankara Büyükşehir Belediyesinin daha önce de Uluslararası Şeffaflık Derneği tarafından ‘2020 Özel Şeffalık Ödülü’ne layık görüldüğünü hatırlatan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu İNGEV tarafından verilen birincilik ödülünün anlamlı olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Sayın Mansur Yavaş’ın gerek seçim döneminde gerekse seçim dönemi sonrasında vurguladığı şeffaflık, saydamlık ve yönetişim alanında birinci sırada yer alması bizim için çok değerli. Şeffaflığın belediyelerin en önemli politik amacı olması için bir dizi düzenleme yaptık. Örneğin meclis toplantılarının, ihalelerin canlı yayında yayınlanması, ilk 100 gün ve ilk 200 gün açıklamalarımızın bulunması, teknolojinin tüm imkanlarını vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesinde açık tutulması gibi önemli adımlar attık. Bunlar tabi ki sonuç verdi. Geleneksel uygulamaların dışına çıkıp, gerçekten insanı hedef alan, insani gelişimi önceleyen politikaları da oluşturmaya çalıştık. İnsani Gelişme Vakfına da teşekkür ediyorum. Bu endeks büyükşehir belediyelerinin önünü de açmış olacaktır.”

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Etiketler: Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaşşeffaf yönetim ödülü
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