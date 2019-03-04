-YAVAŞ, TEMELLİ’DE VATANDAŞLARLA BULUŞTU

-“BEKAMIZ TEHLİKEYE DÜŞERSE DEVLETİN ARKASINDA DURURUZ”

-“ŞU EKİBİN BULUNDUĞU YERE TERÖRİST GİREBİLİR Mİ?”



Millet İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri için çalışmalarını sürdürüyor. Haftanın her günü mutlaka Ankara’nın her yerini gezerek vatandaşlarla buluşmaya özen gösteren Yavaş, Pazar günü son olara Temelli’yi ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşla bir araya gelen Yavaş, bölgedeki sorunları birinci ağızdan dinleyerek, projelerini anlattı.



“BEKAMIZ TEHLİKEYE DÜŞERSE DEVLETİN ARKASINDA DURURUZ”

Temelli’de vatandaşlarla buluşan Yavaş, 31 Mart’ta yapılacak seçimin devletin bekasıyla bir alakasının olmadığını söyleyerek konuşmasına başladı. Yavaş, “Bunun bekayla mekayla uzaktan yakından hiçbir alakası yok. Bu arkadaşımız MHP eski milletvekili, belediye başkan adayımız MHP eski milletvekili. Bizim geldiğimiz köken belli, CHP ve İYİ Parti bir araya gelerek Millet İttifakı’nı kurdu. Eğer bu ülke herhangi bir şekilde tehlikeye düşerse, bekamız tehlikeye düşerse, bu otobüsün üzerindekiler ve burada toplananlar hangimiz hükümetimizin devletimizin arkasında durmaz” diye konuştu.



“60 MİLYONA 6 İLÇE AYAĞA KALKARDI”

Konuşmasında Ankara’ya yapılan fuzuli yatırımlara dikkat çeken Mansur Yavaş, “Bir kapı var, mahkemede bilir kişinin eline geçmiş oradan gördüm raporu. 60 milyon liraya bir kapı yaptırmışlar. 60 milyona Ankara’nın 6 tane ilçesi ayağa kalkardı” dedi.



“ŞU EKİBİN BULUNDUĞU YERE TERÖRİST GİREBİLİR Mİ?”

Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar’ın belediyeyi AK Parti’den aldığını hatırlatan Yavaş, “Ne işçi çıkardı, ne de başka bir şey yaptı. Çalışıp duruyor ve vatandaş da memnun. Yok teröristleri alacakmış. Şu ekibin bulunduğu yere terörist yanaşabilir mi? Anlatacağınız projeniz olsun. Deyin ki biz size daha iyi hizmet edeceğiz ama tükenmişlik ortaya çıkınca, anketleri gördükçe maalesef diller de kirlenmeye başladı. Beni tanıyorsunuz. Ben o uslüba hiçbir zaman girmedim girmiyeceğim. Bize yakışmaz. İnsanları ötekileştirmek bize yakışmaz. 31 Mart akşamı en az 10 puan farkla kazanacağız. Asla zafer kazandık demeyeceğiz” ifadelerini kullandı.



“SAYIN CUMHURBAŞKANININ BİR GÜNLÜK BAŞKANLIĞI YOKTU”

Rakibi Özhaseki’nin tecrübe konusunda ki söylemlerine de değinen Yavaş, şunları söyledi:

“Rakibim söyle demiş; ‘Ben Kayseri’de bütün projelerimi yaptım tecrübeli olarak geldim. Küçük belediye başkanı ne anlar bu işten?’ Bir, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman bir günlük başkanlığı yoktu. İki, Özhaseki küçük bir belediye başkanıyken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı’nın görevden alınması nedeniyle büyükşehire geldi.”