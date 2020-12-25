Mansur Yavaş Temelli halkına müjdeyi verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, yaklaşık 20 yıldır su sorunu yaşayan Temelli semtini sağlıklı, temiz ve kaliteli içme suyuna kavuşturdu.

Temelli’de yatırım atağı başlatan ASKİ’nin çalışmalarını tamamladığını sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Başkan Yavaş, “Türkiye’nin başkentinde Temelli semtimize yaklaşık 20 yıldır asitli su veriliyordu. Semt merkezimize 66 bin 638 metre şebeke hattı döşeyip, 1 terfi merkezi ve 5 içme suyu deposu yaparak vatandaşımızı temel insan hakkı olan temiz suya kavuşturduk” dedi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, Polatlı ilçesine bağlı bir belde iken 2008 yılında Ankara’nın Sincan ilçesine bağlanan Temelli semti için adeta yatırım atağı başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yıllardır içme suyu ihtiyacı Bacı Köyü’ndeki 4 kuyudan karşılanan Temelli’nin su sorununun çözümü için ASKİ’yi görevlendirdi. Temelli semtinde gerçekleştirilen çalışmaları sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Yavaş, “Türkiye’nin başkentinde Temelli semtimize yaklaşık 20 yıldır asitli su veriliyordu. Semt merkezimize 66 bin 638 metre şebeke hattı döşeyip, 1 terfi merkezi ve 5 içme suyu deposu yaparak vatandaşımızı temel insan hakkı olan temiz suya kavuşturduk” dedi.

YAKLAŞIK 20 YILLIK SU ÇİLESİ BİTTİ

Temelli’de yapılan çalışmaları yerinde denetleyen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Temelli semt merkezinde yapılan 66 bin 638 metrelik hat imalatı sayesinde Alcı Mahallesi üst kotları başta olmak üzere Ihlamurkent, Hürriyet, Gazi, Cumhuriyet ve İstiklal Mahallelerinin de temiz sudan faydalanacağını ifade etti. Öztürk, yaklaşık 20 yıl sonra temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşan Temelli merkezinde 588 abonenin bağlantısının yapıldığını, kalan abone sayısının ise 100 olduğunu açıkladı.

Alcı Mahallesi’ne 6 gruplu 1 terfi merkezi yapıldığını da belirten Öztürk, tamamlanan “Temelli İçme Suyu Arıtma Tesisi İkmali Yapım İşi” kapsamında Türk Şerefli Barajı’nda bulunan ham suyun arıtılarak, iletim hatlarına aktarıldığını sözlerine ekledi.

Arıtma tesisinin saniyede 240 litre olan kapasitesinin 2 yeni tank yerinin eklenmesi ile saniyede 320 litreye çıkarılacağını vurgulayan Öztürk, Temelli merkezine terfi merkezinin hemen yanında bulunan 7 bin 500 metreküp kapasiteli depodan su verileceğini de ifade etti.

“İÇİLEMEZ TUZLU SU VERİLİYORDU”

ASKİ’nin çalışmalarını yakından takip eden Temelli beldesi eski Belediye Başkanı Alaattin Türkoğlu da, bölgede 1999-2009 yılları arasında 10 yıl boyunca belediye başkanlığı yaptığını hatırlatarak, “Benim dönemimde Temelli’nin 1/1000’lik ve 1/5000’lik su kanalizasyon projeleri tamamen yapıldı. Hisarlıkaya mevkiinden cazibeyle su getirtmiştim ama sonrasında Temelli’de içilebilir ve kullanılabilir su olmadı” dedi.Türkoğlu,şöyle konuştu:

“O dönem ASKİ’nin vurduğu 200 metrelik bir kuyudan içilemez, asitli bir su Temelli’ye verildi. Halk bu durumdan oldukça şikâyetçiydi. Geçmiş dönemlerde Temelli cezalandırıldı. Mansur Başkanımızın seçimi kazanmasıyla beraber biz durumu kendisine ve ASKİ Genel Müdürümüze anlattık. Şu an yapılan hizmet çok büyük bir hizmet. Artık Temelli’de su sorunu diye bir şey kalmayacak. Temelli halkı adına Başkan Yavaş’a çok teşekkür ediyorum.”

“SU GİBİ ÖMÜRLERİ OLSUN”

Temelli’de yaşayan vatandaşlardan Fevzi Yıldırım “Allah yapanlardan razı olsun” derken, Abdullah Yücetürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Temelli’nin altyapısı için yıllardır mücadele veriyoruz ancak bu konu için ulaştığımız kişiler ya bizi kandırdı ya da işi savsakladı. Sağ olsun ilk kazı makinesi Başkan Yavaş ile buraya indirildi. 18-20 yıldır Temelli halkına ne yazık ki tuzlu su içirdiler. Abdest dahi alınamıyordu. Allah’a çok şükür bugün musluklarımızdan suyumuz akıyor. Kadınlar rahatlıkla bulaşık yıkayabiliyor, çayımızı demleyebiliyoruz. Allah Mansur Yavaş ve yol arkadaşlarından razı olsun, su gibi ömürleri olsun.”

2004-2009 yılları arasında Belediye Meclis üyeliği yaptığını söyleyen Mesut Şen ise düşüncelerini, “Temelli’nin çözülemeyen su sorunu kökten çözüldü. 6 ay önce de asbestli borular tamamen değiştirilmişti. 10 günden beri musluktan akan suyumuz içilebilir vaziyette” sözleriyle dile getirirken; temiz, kaliteli ve sağlıklı suya yıllar sonra kavuşan Temelli halkı ise Başkan Yavaş’a şu sözlerle teşekkür etti:

-Şükrü Tekin: “Allah razı olsun. Başkanımıza çok teşekkür ederim. Ne mutlu bize.”

-Mürvet Alagöz: “Önceden çok fazla su kesintimiz oluyordu. Musluktan su içemiyorduk. Allah Mansur başkanımızdan razı olsun. Sularımız kireçliydi. Artık böyle bir şey olmayacak.”

-Murat Yılmaz: “Önceden insanlar dağdan bayırdan su getiriyordu. Çöplerden bidon topluyorlardı. Başkanımız insanları bu çileden kurtardı. Mansur başkanımızdan Allah razı olsun.”

-Hasan Koyuncu: “Suyumuz geldi. Allah razı olsun Mansur başkanımızdan.”

-Mürvet Kılınç: “Çeşmeden su içebilmek çok güzel bir şey. Önceden suyu kaynattığımızda bile içemiyorduk. Yosun tutuyordu resmen. Suyun gelmesi mükemmel oldu. Mansur başkanımıza teşekkür ederiz.”

-Oğuz Büyükkaya: “Çeşmeden su içemiyorduk. Ne yemek yapabiliyorduk ne çay demleniyordu. Kireçliydi su. Hazır su alıyorduk. Artık bundan sonra hazır su almayacağız. Bu hizmet için teşekkür ederiz.”

-Mehmet Kurban: “Bu hizmete karşılık zamanı geldiğinde biz de teşekkürümüzü edeceğiz.”