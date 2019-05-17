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17 Mayıs 2019
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BAŞKENT’TE dini bayramlardan sonra milli bayramlarda da bundan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlarında ücretsiz olacak.
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Mansur Yavaş bir sözünü daha tuttu

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BAŞKENT’TE dini bayramlardan sonra milli bayramlarda da bundan sonra Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarında ücretsiz olacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim öncesi verdiği vaatleri birer birer yerine getiriyor. Başkan Yavaş’ın talimatıyla Büyükşehir Belediye Meclisi’nden Başkentlileri sevindiren bir karar daha çıktı. Meclise sunulan Başkanlık yazısı ile
bundan sonra sadece dini bayramlarda değil milli bayramlarda da toplu taşıma hizmeti ücretsiz olacak.

İLK UYGULAMA 19 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Başkan Yavaş’ın imzasıyla Meclis gündemine taşınan “Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşıma araçlarının dini ve milli bayramlarda ücretsiz olması”na yönelik yazı tüm Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplu taşıma araçlarında ilk ücretsiz yolcu taşıma hizmeti, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda hayata geçirilecek. Meclise sunulan ve onaylanan Başkanlık Yazısında; “Dini bayramlarımız olan Ramazan ve Kurban Bayramlarında vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla EGO Otobüsleri ile yapılan toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilmektedir.

Vatandaşlarımız tarafından ülkemizde resmi tatil olarak kutlanmakta olan milli bayramlarımızda da toplu taşıma hizmetinin ücretsiz olarak verilmesi yönünde yoğun talepler gelmektedir. Bu nedenle yıl içerisindeki tüm dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00’dan başlayarak gece saat 24.00’a kadar EGO Otobüsleri, Raylı Sistemler ve Teleferik hattı ile ücretsiz toplu taşıma ücreti yapılabilmesi konusunda…” ifadeleri yer aldı.

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