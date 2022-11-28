MANSUR YAVAŞ ‘ANKARA MİRAS KONUŞMALARI’ PROGRAMINA KATILDI

- Reklam -

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’nın Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde düzenlediği ‘Ankara Miras Konuşmaları’ programına katıldı. “Türkiye ve Ankara’da UNESCO Süreci” başlıklı programda Yavaş, kentin kültürel ve doğal mirasları ile ilgili sunum yapan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz’a plaket verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel ve tarihi mirasının korunmasının yanı sıra gelecek nesillere aktarılması amacıyla çeşitli programlar düzenlemeye devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı’nın periyodik aralıklarla düzenlediği “Ankara Miras Konuşmaları” programı Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleştirildi.

- Reklam -

“Türkiye ve Ankara’da UNESCO Süreci” başlıklı programa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

MİRAS KONUŞMALARININ ON İKİNCİSİ DÜZENLENDİ

Türkiye’deki yerel yönetimler içerisinde UNESCO Birimi’ne sahip olan tek belediye olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alan yapı ve alanları hakkında halkın bilinçlendirilmesi amacıyla kısa filmler ve Türkçe/İngilizce yayınlar hazırlayarak çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi tarafından periyodik aralıklarla düzenlenen “Ankara Miras Konuşmaları”nın 12’ncisi gerçekleştirildi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz’un konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte “Türkiye ve Ankara’da UNESCO Süreci” başlığı altında Ankara’nın kültürel miraslarının UNESCO’yla buluşma süreci anlatıldı.

Programın sonunda Başkan Mansur Yavaş, programa katılarak sunum yapan UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz’a plaket ve çiçek verdi.

YAVAŞ GÖKYAY VAKFI SATRANÇ MÜZESİ’Nİ DE ZİYARET ETTİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Guinness Rekorlar Kitabı’na giren ve iş adamı Akın Gökyay’ın satranç koleksiyonlarından oluşan Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’ni de ziyaret etti.

Dünya’nın dört bir yanında getirilen satranç takımlarının yer aldığı müzeyi gezen Yavaş, Gökyay Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Gökyay’ın eşi Birten Gökyay’dan bilgi aldı.

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi’ni ve Erimtan Arkeoloji Müzesi’ni gezen ABB Başkanı Mansur Yavaş’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.