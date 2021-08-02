Mansur Yavaş Ankara Kent Konseyi 2.Dönem Yürütme Toplantısına katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, genel kurul sonrası düzenlenen ‘2. Dönem Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu’ toplantısına katıldı. Konuşmasına Türkiye’nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileklerini ileterek başlayan Yavaş, “Orman yangınına maruz kalan bölgelere insani ve vatani bir görev görerek yardım elimizi uzattık. Afet ya da olumsuz vakalar yaşanmadan tedbir almak daha doğru olsa da gerçekleştikten sonra yaraları sarmak için de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya özen gösterdik” dedi. Ankara Kent Konseyinin bugüne kadar yaptığı çalışmalardan övgüyle bahseden Yavaş, konseyin kısa süre içinde ortak akıl platformuna dönüştüğüne de vurgu yaptı.

Ankara Kent Konseyi, 11 Temmuz’da rekor katılımla gerçekleştirdiği genel kurul sonrası 2. dönem ilk yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

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Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı ve yürütme kurulu üyeleri ile birlikte toplantıya katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuşmasına, Türkiye’nin dört bir yanında çıkan yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyerek başladı. Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak orman yangınına maruz kalan bölgelere insani ve vatani bir görev görerek yardım elimizi uzattık” dedi.

“YARALARI SARMAK İÇİN BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ”

Yaşanan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yangın bölgeleri için seferber olduklarını açıkladı:

“Öncelikle ülkemizin pek çok bölgesinde çıkan orman yangınları nedeniyle üzüntülerimi paylaşıyor; yangından etkilenen yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yeri gelmişken belirtmek isterim ki Büyükşehir Belediyesi olarak, hiç vakit kaybetmeden, orman yangınına maruz kalan bölgelere insani ve vatani bir görev olarak görerek yardım elimizi uzattık. Afet ya da olumsuz vakalar yaşanmadan tedbir almak daha doğru olsa da, gerçekleştikten sonra yaraları sarmak için de birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya özen gösterdik. Bu afetler ya da olumsuz durumları önceden tespit etmek ve zamanında müdahale etmek için bizler de göreve gelir gelmez belediyemizde ilk kez deprem risk yönetimi ve kentsel iyileştirme daire başkanlığı kurduk. Yaşanan gelişmeler ne kadar isabetli bir adım attığımızı gösteriyor. Kurmuş olduğumuz daire ile Türkiye’nin neresinde olursa olsun, ihtiyaç duyulan her yere yardım elimizi uzatıyoruz. Geçenlerde Artvin ve Rize’de yaşanan sel felaketine bu dairemizin koordinasyonuyla ekiplerimiz, anında müdahale etmişlerdi. Aynı anlayış ve bilinçle AFAD ve belediyelerden gelen talepler doğrultusunda, yangın bölgelerine de yardım elimizi uzattık. Şu anda 3 farklı itfaiye ekibimiz toplam 16 araç 37 personel ile Antalya ve Mersin’de hizmet veriyor.

ekiplerimiz, temel ihtiyaçlardan oluşan 6 tırlık 9 bin koliyi Muğla ve Adana’ya ulaştırdı. Ayrıca Ankara Kent Konseyimiz de, kampanya düzenlemiş ve temel ihtiyaç listesi yayınlayarak vatandaşlardan gelen destekleri yangın bölgesine iletmiştir. Yeşilin Başkenti kampanyası doğrultusunda orman yangını yaşanan bölgelerde dikilmek üzere ağaç kampanyamız da halen sürmektedir.”

ORTAK AKIL VURGUSU

Seçim öncesi Ankara’yı ortak akılla yönetme sözü verdiğini hatırlatan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir insanın her şeyi bilmesi mümkün değil. Ben bilmediklerimi biliyorum. Bilmediklerimizi de ‘Nasıl yaparız?’ diye soruyorum. Çünkü yanlış bir karar vermekten korkuyorum. Bunu yaşamamanın, kamu kaynaklarını boşa kullanmamanın en kolay yolu bilen insanlarla yan yana gelmek, ortak aklı konuşturmaktır. Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapmak en güzeli. Belediye Meclisi toplantılarına meslek odaları katılabiliyor ancak oy kullanamıyorlar. Bence oy da kullanabilmeliler ve orada alınan kararlar belediyeyi de bağlamalı. Kanun çıkartmaya yetkimiz olmadığı için bu kadar büyük katılımın olduğu Ankara Kent Konseyinin verdiği kararı uygulayabiliriz. Böylece kent konseyi de kentimiz için daha çok çalışıp, daha çok fikir üretsin diye teşvik olur diye düşünüyorum.”

Ankara’nın sıradan bir kent olmadığını vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Bizden önceki 25 yıl boyunca hiç kimseyi dinlemeyen, ‘yaptım oldu’ şeklinde davranan bir zihniyetin elinde vasata teslim olan Ankara, bizim yönetim anlayışımızla birlikte yeniden ayağa kalkmış bulunuyor” dedi. Yönetim anlayışında “şeffaflık, katılımcılık ve hesap verebilirlik” unsurlarını benimsediklerini belirten Başkan Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Ankara Kent Konseyinin kısa süre içinde etkili bir biçimde ‘ortak akıl’ platformuna dönüşmesi de bu yaklaşımın ürünüdür. Türkiye’nin en katılımcı, kapsayıcı ve üye sayısı en fazla olan kent konseyinin Ankara’da olması bir rastlantı değil, bir tercihtir. Bu tercihin uluslararası düzeyde de fark edilmiş ve bu özelliği nedeniyle 2020 yılının katılımcılık altın madalyası ödülünü almış olması, Ankaralıların ortak akla verdiği önemin göstergesidir.”

“BİR ŞEY DEĞİŞTİ, ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ”

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, 10 Temmuz 2021 tarihinde yapılan kent konseyi genel kurulu toplantısını hatırlatarak, Başkent’te kent yönetiminde değişimin başladığına şu sözlerle dikkat çekti:

“Genel Kurulda da görüldüğü üzere Türkiye’deki en geniş katılım sağlandı. Bu bir rekordur. İnsanlar bu genel kurula, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanının seslerine kulak vereceğine inandıkları için geldiler. Her kesim bir temsilci vermek istedi. 35 kişilik yürütme kurulu ve 40 kişilik de danışma kurulumuz oluştu. Eski büyükşehir belediye başkanlarımız onur kurulumuzda temsil ediliyor. Bereket ve huzur mottosuyla yola çıkan Sayın Başkanımızın kentin bütün seslerine açık olduğunu ilan etmesine bir reaksiyondu. Çok ilgi çekti. Kent konseylerinin daha görülür bir hale getirdi.”

“Bir şey değişti, çok şey değişti” diyen Yılmaz, ANKAPARK örneğini vererek, “Ortak akla itibar etmeyen bir kent yönetiminin, kentliye maliyetini gösteren bir örnektir. Bu örneğe rağmen ortak akılla bir irade konulmamıştı. Ama bugün öyle değil. ‘Ben bir memurum, sizlerin parasıyla maaşımı alıyorum’ diyen bir Ankara Büyükşehir Belediye Başkan ortak akıl çağrısı yaptığı için katılım rekoru kırdık” dedi.

Ankara Kent Konseyi Yürütüme Kurulu’na seçilen üyelerin tek tek görüş ve önerilerini dile getirdiği toplantının ardından Başkan Yavaş, yürütme kurulu üyeleri adına ülke genelinde çıkan yangınlar nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Türkiye’ye Nefes Ol” kampanyasına fidan bağışında bulunurken, her bir üyeye de kampanyaya katılım sertifikalarını takdim etti.