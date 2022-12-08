MANSUR YAVAŞ ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Bilim Üniversitesinin düzenlediği “Ankara” dersinin konuğu oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdikleri çalışma ve projeler hakkında bilgi verirken üniversiteli gençler Yavaş’a büyük ilgi göstererek dersin gerçekleştiği salonda boş yer bırakmadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Bilim Üniversitesinde düzenlenen “Ankara” dersinin konuğu olarak öğrencilerle buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bürokratları, meclis üyeleri, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir ve çok sayıda öğrencinin katıldığı derste Yavaş, salonda boş yer bırakmayan gençlerin sorularını yanıtladı.

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“BİZE DÜŞEN BİR YÖNETİCİ OLARAK BURADAN GÜZEL ANILARLA AYRILMANIZ”

Konuşmasında Ankara’nın ülkenin kuruluşunun yaşandığı yer olduğunu belirten ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bunu hissetmek lazım… Bunu hissedersek cumhuriyetin değerini daha iyi anlarız. Bu değerler içimizde yoksa ruhsuz beden boş bir ceset gibi oluyor. Geçmişimizi, tarihimizi, burada yaşananları bilmezsek hafızasını kaybetmiş insan gibi oluyoruz. Dolayısıyla hepinizin çok daha bilinçli, yaşadığı yerin kıymetini ve değerini bilen gençler olarak yetişmenizi isteriz. Bize düşen bir yönetici olarak Ankara’da kaldığınız süre içerisinde sizin çok konforlu yaşamanız, güzel anılarla buradan ayrılmanız… Bunun için sizler de bizim göremediklerimizi Başkent Mobil, Başkent 153 veya sosyal medya hesapları üzerinden gönderirseniz inşallah bizler de sizlere keyifli bir öğrencilik yaşatırız diye düşünüyorum” diye konuştu.

GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

Göreve geldiği günden itibaren belediyede hayata geçirilen proje ve çalışmalar hakkında bilgi veren Yavaş, derste gençlerin sorularını da yanıtladı.

Yavaş, “Sizin için Ankara’yı Ankara yapan nedir?” sorusuna, “Cumhuriyetin kuruluşunun burada oluşu çok çok önemlidir. 100 yıl öncesine gidin ve şartlarına bakın. 100 yılda eğitim almış insanlara bakın. 100 yıl önceki iletişim nasıldı onlara bakın. Mustafa Kemal Atatürk’ün o zamandan beri çizdiği yola baktığınız zaman hele bugünlerde zaman zaman Mustafa Kemal Atatürk’ü eleştirenlerin bile ‘artık biz hata yapmışız, o zaman bunları görmüş’ dedikleri bir andayız. O yüzden bizim için Ankara’yı Ankara yapan cumhuriyetin burada kuruluşudur” dedi.

“İyi bir siyasetçi ve iyi bir belediye başkanı nasıl olunur veya nasıl olmalıdır?” sorusuna ise Yavaş, şu sözlerle cevap verdi:

“Bu makamı bir gün bırakacağını bilmesi gerekir. Hangi makam olursa olsun… Bıraktığın ve halkın arasına gittiğin zaman ayrıcalıklı, imtiyazlı olmayacak. Yaşattığınız insanın konforu, yaşam biçimi, yaşam standardı itibarınızı sağlar, başka hiçbir şey sağlamaz.”