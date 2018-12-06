İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, “Günlerdir bomba özel haber istiyordun günü geldi. Mansur Yavaş İYİ Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı teklifini kabul etmedi” dedi.

Dün sabahın köründe aldığım “bomba haber” doğal olarak şimdi aklımıza şu soruları getiriyor:

CHP’den mi aday gösterilecek?

İYİ Parti aday çıkarmayacak mı?

Millet İttifakı Ankara’da dağılacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi’nden başlayalım.

CHP teşkilatları da, seçmenleri de Mansur Yavaş’ı değil, CHP içinden bir adayın Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterilmesini istiyorlar.

Bülent Kuşoğlu adı ilk sırada çıkan aday, ikinci sırada ise Cengiz Topel Yıldırım var.

Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’den adaylığı reddetmesi Millet İttifakı açısından çok olumlu oldu.

Çünkü İYİ Parti Teşkilatları Yavaş için çalışmazlar, seçmenleri de oy vermezler.

Bu durumu değerlendirecek olan da başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP üst yönetimidir.

CHP üst yönetimi İYİ parti desteği bulunmayan Mansur Yavaş’ı Ankara adayı olarak gösteremez, gösterse dahi sadece CHP seçmeninin oyları ile Yavaş seçimi kazanamaz.

İyi Parti’nin CHP ile yürüttüğü Millet İttifakı’na gelince Mansur Yavaş sorunu ortadan kalkacağı için işbirliği çok daha güçlü şekilde ve ortak belirlenecek aday üzerinden sürecektir.

SARAY’IN ALGI OPERASYONLARI

MHP’nin tuzu kuru, Ankara İstanbul, İzmir’de Belediye Başkan adayı bulmak gibi bir uğraşları, kulisleri yok ve ayrıca seçimde bu iller de para da harcamayacaklar.

AKP disiplin partisi, demokrasi filan hak getire, 1.400 Belediye Başkanını Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan belirliyor. Kimse de kulis yapamıyor.

İYİ Parti çok güçlü olduğu yerlerde adaylarını belirlemeye başladı ama CHP ile ittifak görüşmeleri, İstanbul ve İzmir’de adaylarının henüz belirlenmemesine neden oluyor.

Gelelim CHP’ye ki her nedense en çok aday adı bu partiden çıkıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Allah var ki ağzı çok sıkı. En yakınlarına bile kafasındaki isimleri söylemiyor ama bizim yazarlar, muhabirler öyle çok isim ve üretiyorlar ki inanamıyorum.

Spor Yazarları transfer dönemlerinde hayali dahi mümkün olmayan ünlü futbolcuları üç büyüklerin transfer ederler ama hiçbiri gerçekleşmezdi.

Bizim siyasi kulis yazarları, muhabirler, televizyon yorumcuları çok da gülünç şeyler yazıyorlar, söylüyorlar da acaba kendileri de inanıyorlar mı?

Aday Toto bunun adı…

Deniz Zeyrek yeni gazetesi Sözcü’de yazdı ve FOX TV Çalar Saat Programında hafta sonu İlker Karagöz’e “Mansur Yavaş kesin CHP adayı” diye açıkladı.

Bununla da kalmadı birkaç gün önce CHP – İYİ Parti ittifakının kararını şöyle açıkladı.

“Mansur Yavaş CHP’den seçilecek, seçim sonrası istifa edip İYİ Parti’ye geçecek.”

Vallahi Billahi inanamadım.

Nitekim Mansur Yavaş resmi Twitter hesabından, “Kamuoyuna; Böyle bir ihtimal kesinlikle bulunmamaktadır. Bilgim dışındaki gelişmelere açık değilim” diye açıklama yaptı.

Geçen Cuma Meral Akşener ile Cumartesi Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp sizlere iletmiştim.

Telefonum kilitlendi, “Beni sordun mu” diyen, “İzmir’e beni düşünüyor mu” diyen, “İstanbul’a Muharrem İnce şart” diyen, “Ankara’da Mansur Yavaş da anlaştılar değil mi” diyen bir yana Çorum, Tokat, Trabzon, Van, Kars, Antalya, Muğla, Aydın’dan arayanlar da oldu.

İlçeler zaten en meraklılar, arayanları yazsam inanın sayfa dolar.

Ne Kılıçdaroğlu ne de Akşener isim bahsetmedi diyorum inanmıyorlar.

Yemin billah ediyorum, “sana söyleme diye tembihlemişlerdir, bana söyle ben kimseye söylemem” diyorlar.

Ben ise bakkala, pompacıya, kaportacıya, taksiciye, pastacıya, simitçiye, sütçüye, esnafa, berbere soruyorum. Bırakın beni hem Kılıçdaroğlu’ndan, hem Akşener’den hem Erdoğan’dan, hem Bahçeli’den iyi biliyorlar hangi partiye oy verip, hangisine vermeyeceklerini.

Medyanın yazdıklarına da maalesef inanmıyorlar.

Gazeteciler o kadar çok isim atıyorlar ki “nasıl olsa biri tutar” diyorlar.

Hürriyet’ten Abdülkadir Selvi, “CHP’de aday yüzde 98 oranında Ekrem İmamoğlu gözüküyor. AK Parti adayı da Binali Yıldırım’da toplanacak. Yıldırım’ın İstanbul’un dokusuna çok uygun bir aday olduğu düşünülüyor. İmamoğlu da muhafazakar çevreden gelen bir isim. Kılıçdaroğlu’nun kafasında şöyle bir modelleme olduğu düşünülüyor: Evet CHP’nin oyları tamam ama İstanbul’u almaya yetmiyor, muhafazakar kesimden de oy almamız gerekiyor diye düşünüyor. İmamoğlu’nun karşısında AK Parti Binali Yıldırım çok daha önemlisi Erdoğan faktörü var” diye açıkladı.

Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki modellemeyi açıklıyor Selvi ki gazeteciğin, yazarlığın zirve noktası budur.

Bu atlatma ismi ilk kez Saray haberleri ile ünlü Selvi yazınca bu pası kaçırır mı bizim medya? Durun yahu nereden çıktı bu isim demeden hepsi alıntıladı.

CHP Genel Merkezinde bir nabız yokladım kimsenin haberi yok. Anladım ki Selvi bu ismi Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki haber kaynağından almış.

İmamoğlu’na karşı Yıldırım artı Erdoğan faktörü…

“Vay anasına sayın seyirciler” dedirtecek güzel bir algı operasyonu…

Peki, İYİ Parti desteği ya da mutabakatı var mı? Akıl edip düşünen de yazan da yok.

İster misiniz İmamoğlu İstanbul adayı gösterilsin CHP’den?

Eğer olursa ben şimdiden Binali Yıldırım’ın Belediye Başkanlığını kutlayayım ve CHP’lilere de “geçmiş olsun” diyeyim…

Kim aday olacak diye merak eden falcı bacıya sorabilir ki medyadan daha iyi sonuç alır diyorum…