MANSUR YAVAŞ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ İÇİN DÜZENLENEN SERGİYE KATILDI

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3 Aralık Dünya Engeliler Günü etkinlikleri kapsamında Elif Gamze Bozo’nun hazırladığı “Kendime Engel Olamıyorum” isimli sergi Ankara Kent Konseyi Sergi Salonu’nda ziyarete açıldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, serginin açılışında sanatçıyı yalnız bırakmadı.

“Engelsiz Başkent” hedefi ile Ankara’da yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya ve sosyal hayata katılmalarını sağlamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK), 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında “Kendime Engel Olamıyorum” isimli resim ve fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.

Gençlik Parkı AKK Sergi Salonu’nda açılışı yapılan sergiye; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKK Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat ile çok sayıda davetli katıldı.

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SERGİ 3 ARALIK TARİHİNE KADAR GEZİLEBİLİR

Karma fotoğraf ve resimlerden oluşan serginin açılışını gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü için belediye olarak hazırlanıyoruz. Hep birlikte olabilmek için koşa koşa geldim. Bundan sonra hep birlikte olacağız. ‘Kendime Engel Olamıyorum’ o kadar güzel yakışmış ki buraya… İnşallah hiç kimse engel tanımayacak artık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Sergideki resim ve fotoğrafların sahibi Elif Gamze Bozo ise düşüncelerini şu sözlerle paylaştı:

“‘Kendime Engel Olamıyorum’ ismiyle başlattığımız bu yolculukta tüm canlıların varlığından söz edebilmek için sanatı bir araç olarak kullanıyorum. Engelli kadın aktivist olarak yolculuğumu destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Açılışın ardından sergide yer alan tüm eserleri inceleyerek bilgi alan Yavaş, davetlilerle bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

“Kendime Engel Olamıyorum” isimli sergi Gençlik Parkı AKK Sergi Salonu’nda 3 Aralık Cumartesi gününe kadar gezilebilecek.