Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Başkan’ın liderliğinde başlattığı kırsal kalkınma hamlelerini hızlandırarak geniş bir alana yayıyor…

Uzun yıllardır yoksulluk ile mücadele etmek yerine yoksulluğu istismar ederek, oy devşirme politikaları güden iktidar kırsal kesimin derdini göz ardır etmekteydi. Ülkemizde Bugün çok ciddi bir kırsal yoksulluk sorunu vardır, çiftçi, besici ne yapsa para kazanamıyor, devamlı zarar ediyor ve borcu katlanıyor. Köylü bu yüzden çiftini çubuğunu bozuyor, tarlasını tabanını terk edip kente göçüyor.

Özellikle Büyükşehirlerin kapsadığı coğrafyalarda köy tüzel kişilikleri kalkması, köylerin mahallelere dönüşmesi de bazı ciddi sıkıntılar yaratıyor.

Bu salgın başladığından beri belki de en çok tekrarlanan slogan artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır, doğru artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak üretme, ithal et tüket dönemi artık bitti, artık gıda ithal edebilmek için ya döviz bulamayacaksın, ya da döviz bulsan dahi piyasada satın alacak gıda olmayacak.

Çöküş sadece talepte değil salgının etkisi ile arz da çökebilir, özellikle gıda üretiminde arzın çökmesini engellemek ülke ve ekonomi yöneticilerinin en birinci görevi olmalıdır.

İşte bu yüzden Mansur başkana şehrimiz coğrafyasında gıda üretimini ve kırsal kalkınmayı destekleyen projelere yönelik gösterdiği dirayet, çaba ve liderlik için biz Ankara’lı hemşehrileri müteşekkir olmalıyız.

Peşinen söyleyeyim eğer tarımsal üretim küresel boyutta o ya da bu yüzden çökerse salgının öldüreceği insandan çok daha fazlası açlıktan ya da gıda savaşlarından ölür, bütün yöneticilerin bu konuyu dikkate alması gıda üretiminin aksamaması için yoğun çaba sarf etmesi gerekmektedir.

Diğer yandan talep dengesizlikleri, turizmin çöküşü ve ihracattaki aksamalar yüzünden tarımsal ürün fiyatları çöker, çiftçi, besici zarar edip ekmekten, dikmekten, hayvan beslemekten vazgeçerse bunun bedeli çok ama çok ağır olur! Devlet her halükarda tarımsal ürün fiyatlarının çökmesini ve çiftçinin besicinin zarar etmesini önlemelidir.

Ankara Belediyesinin tarımsal üretimin önemini öncelleyen bir öngörü ile harekete geçmesi kırsal kalkınmayı ve tarımsal üretimi desteklemesi bu yüzden çok önemlidir.

Bilindiği üzere başkentli çiftçilere daha önce bahar dönemi için tohum desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesi, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde sözleşmeli yem bitkisi tohumluğu üretimi yapılabilmesi için de çiftçilere çağrıda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla hazırlanan proje kapsamında üretim yapacak çiftçilere, 400 ton ücretsiz yem bitkisi tohumu dağıtılacak.

Büyükşehir Belediyesi, tohumları kendi topraklarıyla buluşturacak olan çiftçilerin ürettiği yem bitkilerini, kooperatif ve birlikler aracılığıyla satın alacak ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere maliyetine verecek.

Diğer yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait tarım arazilerinde üretim yapılması için de harekete geçti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş‘ın kırsal kalkınmaya destek olmak amacıyla boş ve atıl durumdaki tarım arazilerinin değerlendirilmesi yönündeki talimatı sonrası ilk adım atıldı ve Gölbaşı ilçesi Karaoğlan Mahallesi’nde 250 dönüm alanda sebze, 2 bin 100 dönüm alanda ise kuru fasulye, nohut ve patates üretimi için ekim yapılmaya başlandı.

Üretimi artırarak hem tarımı geliştirmeyi hem de vatandaşın ekonomisine katkı sağlamayı hedefleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ekilen ürünleri, sözleşmeli üreticilik modelinde olduğu gibi hasat zamanı toplayarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak.

Bunların hepsi bu kriz ortamında hem iş ve istihdam yaratan ve hem de gıda üretimi sağlayan çabalardır. Bu çabaların ülke genelinde örnek olması, bütün şehirlerimize yayılması hepimizin geleceği için çok önemlidir, artık üreten, kendi kendine yeten, hatta fazlasını üretip ihraç edebilen bir Türkiye hedefine odaklanmalıyız başka çıkış yolumuz yoktur…