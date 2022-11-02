Manisa’ya da yenilerek ligin dibine çakılan Başkent ekibini kâbuslu günler bekliyor GENÇLER’E ‘MESİR’ DOKUNDU

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Spor Toto 1. Lig’in 11. haftasının son maçında Gençlerbirliği, evinde Manisa FK’ya 3-1 yenilerek kötü gidişini sürdürdü ve ligin dibine demir attı.

YALÇIN ERCAN-

İçeride ve dışarıda sürekli puan kayıpları yaşayarak kritik günlere doğru adım atan kırmızı-siyahlılar, rakibi karşısında hem savunma, hem hücum organizasyonlarında çok kötü bir performans gösterdi. Karşılaşmanın başlarında denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen ve karşılıklı ataklarla süren maçın ilerleyen dakikaları içinde konuk ekibin 1-0 öne geçmesi ve üç dakika sonrasında Gençlerbirliği’nin Ahmet Arda ile beraberliği sağlamasıyla bu denklik noktalandı. Bundan sonra Manisa FK oyunda ağırlığını ve üstünlüğünü hissettirmeye başladı ve Adem Büyük’ün golüyle de ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

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İkinci yarıyla birlikte Başkent ekibinde başlayan kıpırdanma ve hareketlenme bir süre devam ettiyse de önemli bir pozisyon üretemediler. Bunda hücum oyuncularının beceriksizliği ön plandaydı. Buna karşılık, ayağa sağlam oynayan, dar alanda iyi top çeviren ve öndeki üçlüyle rakip savunmayı sürekli basıp geçen Ege temsilcisi üstün oyununu, Nizamettin’in ayağından kazandığı 3. golle süsleyerek 3 puanın sahibi oldu.

Kadro darlığı ve tecrübe eksikliğini fazlasıyla yaşayan kırmızı-siyahlılar, transfer tahtasını açamadıkları için kadrosuna yeni futbolcular katamadı ve genç oyuncularla yola devam etme zorunda kaldı

Teknik direktör Taşkın Aksoy, Oyuncularının genç olduğunu ve maçtaki baskıyı kaldıramadıklarını belirtti. Aksoy, “Üzgünüz, yapacak bir şey yok, çalışmaya devam edeceğiz. Elimizdeki malzeme bu, takım bu. Bu çocuklara güveneceğiz, direksiyonu çevirmeye çalışacağız. Transfer yasağı olan diğer kulüplere bakın. Bu kulüplerin şu an nerede olduğu belli. Gençlerbirliği’nin aynı duruma düşmemesi için kenetlenmesi lazım. Bu yönetim çok iyi. Bu tepkiyi hak etmiyor. Bu takımın kenetlenmesi lazım” şeklinde konuştu.