Manisa’nın ‘kuş cenneti’ Marmara Gölü’nden göç

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA’da, ‘kuş cenneti’ olarak bilinen Marmara Gölü’ndeki binlerce kuş, havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç etmeye başladı.

Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarındaki ‘kuş cenneti’ olarak bilinen Marmara Gölü, tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Göldeki binlerce kuş, havaların soğumasıyla sıcak bölgelere göç etmeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ‘Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan’ olarak tescillenen gölde; küçük karabatak, tepeli pelikan, küçük balaban, angıt, büyük akbalıkçıl, fiyu, pasbaş patka, elmabaş patka, bıyıklı sumru ve mahmuzlu kızkuşu gibi önemli türler yer alıyor. Son yıllarda özellikle yaz aylarında gölün bazı bölümlerinde görülen flamingolar, ilgi odağı oluyor. Başta bölge halkı olmak üzere çok sayıda doğasevere görsel şölen sunan flamingolar, havaların soğumasıyla birlikte Afrika’ya göç etmeye başladı. Göç yolculuğu görüntülenen flamingolar, doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

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