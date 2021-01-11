Manisalı üreticiyle ihtiyaç sahibini buluşturan örnek proje

MANİSA, (DHA)- MANİSA’da üretici ile ihtiyaç sahibinin buluşturularak yerel ekonominin güçlendirilmesi için çiftçilerden 5.5 ton nohut ve 5.5 ton kuru fasulye satın alındı. Milli yiyeceğimiz iki bakliyatın aşevlerinde, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek olarak dağıtılacak.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün seçim sözleri arasında da yer alan üretici kooperatiflerin desteklenmesi projesi kapsamında, Gıda Bankası ve aşevinde kullanılacak tarımsal ürünler, doğrudan üreticiden alınmaya başlandı. Proje kapsamında ‘Gıda Bankası’nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan ve aşevinde tüketilen bakliyatlar üretici kooperatiflerinden temin edilmeye başlandı. Böylece hem kooperatiflere hem de üreticilere destek veriliyor. Proje kapsamında ilk aşamada alınan 5.5 ton nohut ve 5.5 ton kuru fasulye ‘Gıda Bankaları’nda toplanmaya başlandı.

‘KOOPERATİFÇİLİĞİ DESTEKLEMEK İÇİN SOSYAL ÇALIŞMA BAŞLATTIK’

Kooperatifçiliğin, tarımın sürdürülebilir olması için vazgeçilmez olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Pandemi sürecinde gıda güvenliğinin ve gıda arzının önemini gördük. Sağlıktan sonraki en önemli konu gıda oldu. Bu amaçla tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, istihdamı arttırmak ve kooperatifçiliği desteklemek için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal bir çalışma başlattık. İlk başlangıcı Gördes ve Kırkağaç bölgesinde yetişen nohut ve fasulyelerle yaptık. İlerleyen süreçte ürün çeşitliliğini ve kooperatif sayısını artırmayı amaçlıyoruz. ‘Gıda Bankası’nda, aşevinde ve yemekhanelerde kullanacağımız nohut ve fasulyeyi, Manisa’nın ihtiyacı için Manisa’nın çiftçisi ile kooperatiflerinden alıyoruz” dedi.

‘GIDA BANKALARINA DAĞITILDI’

Gıda Bankaları’nın il genelindeki ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiğini hatırlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu ise “Şu an 2 bine yakın aile, kişi sayısı olarak da 7 bin 500 – 8 bin kişiye hizmet veriyoruz. Gıda temini sırasında hangi kooperatiften nasıl alınacağını ilçe ilçe gezerek anlattık. Önce Gördes ve Kırkağaç’ta bulunan kooperatiflerimizden ilk alımı gerçekleştirdik. Alınan ürünler, bütün ilçelerde ‘Gıda Bankaları’na kuru gıda olarak, dağıtıldı. Buradan da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek olarak verilecek” diye konuştu.

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