Manisa’daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

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Serkan ÖZDEMİR/ AKHİSAR (Manisa), (DHA)- MANİSA’nın Akhisar ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 100 sentetik hap ve 70 gram metamfetaminle yakalanan 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2’si de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla R.T. (35), S.Ş. (27) ve M.F.’nin (21) evlerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurup, sattıklarını ve kullandıklarını tespit etti.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin kaldığı eve operasyon düzenledi. Operasyonda 70 gram metamfetamin, 100 sentetik hap, uyuşturucu veya uyarıcı madde içme ve kullanma amaçlı kullanılan 4 payp ve 7 bong ele geçirildi. Evdeki 4 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayara da incelenmek üzere el koyuldu. Evdeki şüpheliler R.T., S.Ş. ve M.F. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.T., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.Ş. ve M.F. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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