Manisa’da TIR, 4 araca çarptı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var /Ek fotoğraf

BİTLİS'TEKİ YANGINA TOMA ARAÇLARI DA MÜDAHALE EDİYOR Bitlis-Diyarbakır karayolunun Buzlupınar mevkisinde dün başlayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangına müdahale sürüyor. Polisin...