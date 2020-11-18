Manisa’da sahte içki operasyonu

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA’nın Şehzadeler ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda sahte içki, çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak istihbarat çalışmaları neticesinde, Veziroğlu Mahallesinde kaçak alkollü içki üretiminin yapıldığı tespit edildi. Veziroğlu Mahallesi’nde oturan O.Z.’ye ait bağ evinde yapılan aramada TAPDK bandrollü 42 şişe 70 cc’lik viski, 13 şişe 70 cc’lik rakı, 5 şişe 1,75 litrelik vodka, 20 litre şarap, 3 kuru sıkıdan dönme tabanca, 7 faturasız kuru sıkı tabanca, namlusu kesilmiş av tüfeği, 8 kuru sıkı tabanca parçası ve 7,65 mm çapında 3 tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan O.Z. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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